Naš vir glede tragedije v Šmartnem in smrti otroka: “Največji del odgovornosti nosi župan”

Piše: C. R.

Poročali smo že o tragičnem dogodku v Šmartnem pri Litiji, kjer je tovornjak pri vožnji vzratno do smrti povozil otroka.

Kot pravi naš vir, je ta prometna površina neposredno med stavbo šole in šolskim igriščem. Policija preiskuje sum kaznivega dejanja, vsi pristojni delajo vse, kar je v njihovi moči. Tudi župan.

Pri tem se naš vir sprašuje, ali jo mora res vedno skupiti zadnji v verigi. “Kdo je odredil čiščenje javnih površin pri šoli? Javne površine so v domeni občine. Kdo je nesrečnemu vozniku tovornjaka odredil, da je bil tam ravno v času, ko se konča pouk za večino otrok? Čiščenje snega in podobnega se običajno izvaja v času, ko tam ni nikogar, bodisi zvečer bodisi ponoči, a zato bi morali delavcem plačati nadure. Čemu le, ko pa lahko to delo opravijo pri belem dnevu? Zmagal je kapital, zatajila je zdrava kmečka pamet in ni je čez malomarnost, ki je terjala otroško življenje,” trdi naš vir.

Kot dodaja, bi pravi možje politike, pa ni važno, za katero opcijo je šlo, levo ali desno, so nekoč znali v takih primerih častno odstopiti. “Žal pa v današnjih časih politični narcisistični pavi vladajoče pozicije svojo čast in sočutje trpečim izražajo z obarvanjem uporabniške slike na družbenih omrežjih v črno. In ne samo to, župan, ki najverjetneje nosi največji del odgovornosti, svoje sočutje izraža z izjavo, da tovornjak, ki je povozil nesrečnega otroka, nima nobene zveze z novogradnjo vrtca ob tej isti osnovni šoli, da bi le rešil svoj temelj za naslednje volitve. Ob tem pa dajmo zanemariti dejstvo, da gre tako pri čiščenju snega kot gradnji novega vrtca za istega izvajalca.”