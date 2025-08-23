Namesto vzgojne kazni za streljanje na štorkljo, kot kaže družina mladoletnika najela odvetnike za zastraševanje tistih, ki so o tem poročali!?

Piše: Celjski glasnik

Človek bi v normalno razviti družbi pričakoval, da bi starši otroke, ki počnejo nesmiselna dejanja, kaznovali, a v Sloveniji je, kot kaže, razvil trend, da se raje grozi z odvetniki.

In kot vse kaže, takšno zgodbo spremljamo tudi v primeru dogajanja v Slovenski Bistrici, ko je mladoletnik tamkajšnjega podjetnika streljal na štorkljo.

Društvu za zaščito živali, zaradi naše objave o streljanju na štorkljo, grozi odvetnica https://t.co/DR19uZdeKG — Spletni portal e-maribor.si 🇸🇮 (@Embportal) August 17, 2025

Minuli teden je namreč portal e-maribor prvi objavil zgodbo o tem, kako je mladoletnik v Slovenski Bistrici streljal na štorkljo, ki je nenazadnje zaščitena žival. Na takšno dogajanje so se odzvali tudi v Društvu za zaščito in pomoč živalim v stiski Lajka, kjer so prav tako obsodili ravnanje mladoletnika in njegovo streljanje na štorkljo. Vendar pa, kot kaže, se starši mladoletnika ne strinjajo z obsodbami tega dejanja in ravnanje njihovega otroka celo podpirajo?

Tako so najeli odvetnike, ki sedaj poprej omenjeno društvo pozivajo, da zadeve umaknejo, saj naj bi s svojim poročanjem širili sovraštvo ter kršili osebne podatke. Za nameček pa so društvu dali le trideset minut časa, da zadevo realizirajo. Na zadevo so se odzvali tudi v društvu, kjer so odvetnici sporočili, da gre za nerazumno postopanje in v kolikor želi zastraševati ljudi, naj to počne na uraden način z uradnimi roki.