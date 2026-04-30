Tragedija na Primorskem: umrl delavec, niti 30 let ni imel

Piše: C. R.

Danes, 30. aprila ob 9.40, je bila policija s strani Regijskega centra za obveščanje Nova Gorica obveščena o delovni nesreči med sečnjo lesa v gozdu v okolici naselja Lokve (Mestna občina Nova Gorica).

Po dosedanjih ugotovitvah se je med sečnjo smrtno ponesrečil 29-letni moški, ki je kot pogodbeni izvajalec opravljal dela za samostojnega podjetnika z območja PU Nova Gorica. Na istem območju sta sečnjo izvajala še dva delavca. Po prvih podatkih je na moškega padel del debla drugega, suhega drevesa, ki je bilo zataknjeno v krošnji drevesa, ki ga je podiral.

Takoj po nezgodi so 29-letnega delavca na kraju oživljali prvi posredovalec, policisti Policijske postaje Nova Gorica in kasneje reševalci NMP ZD Nova Gorica, vendar mu žal ni bilo več pomoči. Zaradi hudih telesnih poškodb je 29-letnik umrl na kraju nesreče. Na kraju so poleg policistov Policijske postaje Nova Gorica in novogoriških kriminalistov posredovali tudi reševalci NMP ZD Nova Gorica ter gasilci. Zdravnik je na kraju potrdil smrt in odredil sanitarno obdukcijo na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani z namenom ugotovitve natančnega vzroka smrti.

O tragični nesreči sta bili obveščeni tudi preiskovalna sodnica Okrožnega sodišča v Novi Gorici in okrožna državna tožilka. Na kraju delovne nesreče je bil prisoten tudi predstavnik delovne inšpekcijske službe. Okoliščine delovne nesreče kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica še preiskujejo in bodo po zaključeni preiskavi in na podlagi vseh ugotovljenih dejstev pisno seznanili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.