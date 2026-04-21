Spet grožnje šestim osnovnim šolam v Celju, podobne grožnje tudi na Hrvaškem

Piše: C. R.
“Danes smo bili obveščeni, da je šest osnovnih šol na območju Celja prejelo sporočila z grožnjami. Objava ni bila usmerjena proti nobeni konkretni šoli ali osebi,” so sporočili iz PU Celje.
O vsebini groženj ne poročajo.
Policija se na vsak tak primer odzove nemudoma in izvede vse nujne ukrepe za ugotavljanje izvora sporočila ter resnosti groženj. “Ob tem preverimo vse okoliščine, ukrepamo v okviru svojih pristojnosti ter o ugotovitvah obveščamo pristojne službe,” je sporočila policija
Na vse šole, ki so prejele tovrstna sporočila, so takoj napotili policiste z namenom spremljanja varnostno relevantnih dogodkov. “Te dogodke sistematično beležimo, povezujemo in analiziramo, kar nam omogoča prepoznavanje morebitnih vzorcev ter teritorialno in vsebinsko povezanih varnostnih pojavov. Na podlagi teh ugotovitev načrtujemo nadaljnje aktivnosti in dnevno ocenjujemo varnostne razmere ter prilagajamo ukrepe za zagotavljanje najvišje možne ravni varnosti. V konkretnem primeru so bile na podlagi zbranih informacij grožnje ocenjene kot nizke,” so sporočili.
Med ključne ukrepe sodi tudi tesno sodelovanje s šolami ter izvajanje aktivnosti za zagotavljanje varnosti otrok v širšem šolskem prostoru. “Naš skupni cilj je zagotoviti občutek varnosti vsem učencem, dijakom, staršem in zaposlenim v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.”
O podobnem primeru poročajo s Hrvaške. Več šol v Zagrebu in Dalmaciji je davi po navedbah hrvaške policije prejelo obvestila o domnevno podtaknjenih eksplozivnih napravah, zaradi česar so jih evakuirali. Podobne grožnje je že v ponedeljek prejelo več šol v Splitu, a so se izkazale za lažne.
Po ponedeljkovih grožnjah z bombo na več srednjih šolah v Splitu je davi obvestilo o domnevno podtaknjenih eksplozivnih napravah prejelo več srednjih šol na območju Zagreba in dubrovniško-neretvanske županije, je danes sporočila hrvaška policija.
Učence in osebje so zaradi groženj z bombo evakuirali, policija pa pregleduje objekte.
Ministrstvo za znanost, izobraževanje in mlade v Zagrebu je danes v sporočilu za javnost obsodilo takšna dejanja. Kot so še dodali, pričakujejo hitro ukrepanje policije in pravosodja, da bi bili storilci ustrezno kaznovani in bi v prihodnje preprečili podobne incidente.