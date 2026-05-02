Letni dodatek za upokojence in invalide 2026 – skromna rast, ki ne sledi inflaciji

Piše: M. D. (Nova24tv)
Letni dodatek za upokojence in invalide (t. i. regres za upokojence) v zadnjih letih kaže zelo skromen trend rasti. Višina dodatka je odvisna od višine pokojnine oziroma nadomestila iz invalidskega zavarovanja. Pri upokojencih je višina razdeljena v pet dohodkovnih razredov.
Pri obojih se zneski povečujejo le postopoma, za 5 evrov na leto v posameznih razredih.
- 2025: od 155 evrov do 465 evrov
- 2026: od 160 evrov do 470 evrov
Letni dodatek za prejemnike pokojnin v letu 2026
|Višina mesečne pokojnine
|Znesek letnega dodatka
|do 710,00 evrov
|470,00 evrov
|710,01 – 850,00 evrov
|330,00 evrov
|850,01 – 1.010,00 evrov
|270,00 evrov
|1.010,01 – 1.210,00 evrov
|220,00 evrov
|nad 1.210,00 evrov
|160,00 evrov
Prejemniki invalidskih nadomestil
Za prejemnike nadomestil iz invalidskega zavarovanja veljajo delno drugačni (manj razredov) zneski, ki so praviloma nižji pri višjih zneskih nadomestila.
|Višina nadomestila iz invalidskega zavarovanja
|Znesek letnega dodatka
|do 1.010,00 evrov
|270,00 evrov
|od 1.010,01 do 1.210,00 evrov
|220,00 evrov
|nad 1.210,01 evrov
|160,00 evrov
Ključni problem: rast dodatka močno zaostaja za inflacijo
V obdobju 2022–2025 je kumulativna inflacija v Sloveniji znašala približno 30 % ali več. V istem obdobju se je letni dodatek za upokojence povečal le za 3 do 10 % (odvisno od razreda), kar je simbolično. Zaradi tega se je realna kupna moč letnega dodatka v zadnjih letih zmanjšala.
Nasprotno pa se regres za zaposlene v javnem sektorju dviguje bistveno hitreje – za leto 2026 je določen v višini 1.630,07 evra (10 % nad minimalno plačo). Zgolj letošnje povečanje je za 288,46 evra ali za 21,5 %. V letih od 2022 do 2026 je skupno povečanje za 555,46 evra ali za 51,7 %.
Ugotovimo lahko, da dodatek upokojencem in prejemnikom invalidskih nadomestil ne sledi rasti življenjskih stroškov, kar najbolj prizadene upokojence in invalide z nižjimi in srednjimi dohodki, ki so na ta dodatek bolj odvisni.
Izplačilo v letu 2026
Letni dodatek bo večini upravičencev izplačan skupaj z junijsko pokojnino oziroma nadomestilom, najkasneje 30. junija 2026. Uživalcem, ki pravico do dodatka pridobijo tekom leta, pripada sorazmerni del (po dvanajstinah).