Letni dodatek za upokojence in invalide 2026 – skromna rast, ki ne sledi inflaciji

Piše: M. D. (Nova24tv)

Letni dodatek za upokojence in invalide (t. i. regres za upokojence) v zadnjih letih kaže zelo skromen trend rasti. Višina dodatka je odvisna od višine pokojnine oziroma nadomestila iz invalidskega zavarovanja. Pri upokojencih je višina razdeljena v pet dohodkovnih razredov.

Pri obojih se zneski povečujejo le postopoma, za 5 evrov na leto v posameznih razredih.

2025: od 155 evrov do 465 evrov

2026: od 160 evrov do 470 evrov

Letni dodatek za prejemnike pokojnin v letu 2026

Višina mesečne pokojnine Znesek letnega dodatka do 710,00 evrov 470,00 evrov 710,01 – 850,00 evrov 330,00 evrov 850,01 – 1.010,00 evrov 270,00 evrov 1.010,01 – 1.210,00 evrov 220,00 evrov nad 1.210,00 evrov 160,00 evrov

Prejemniki invalidskih nadomestil

Za prejemnike nadomestil iz invalidskega zavarovanja veljajo delno drugačni (manj razredov) zneski, ki so praviloma nižji pri višjih zneskih nadomestila.

Višina nadomestila iz invalidskega zavarovanja Znesek letnega dodatka do 1.010,00 evrov 270,00 evrov od 1.010,01 do 1.210,00 evrov 220,00 evrov nad 1.210,01 evrov 160,00 evrov

Ključni problem: rast dodatka močno zaostaja za inflacijo

V obdobju 2022–2025 je kumulativna inflacija v Sloveniji znašala približno 30 % ali več. V istem obdobju se je letni dodatek za upokojence povečal le za 3 do 10 % (odvisno od razreda), kar je simbolično. Zaradi tega se je realna kupna moč letnega dodatka v zadnjih letih zmanjšala.

Nasprotno pa se regres za zaposlene v javnem sektorju dviguje bistveno hitreje – za leto 2026 je določen v višini 1.630,07 evra (10 % nad minimalno plačo). Zgolj letošnje povečanje je za 288,46 evra ali za 21,5 %. V letih od 2022 do 2026 je skupno povečanje za 555,46 evra ali za 51,7 %.

Ugotovimo lahko, da dodatek upokojencem in prejemnikom invalidskih nadomestil ne sledi rasti življenjskih stroškov, kar najbolj prizadene upokojence in invalide z nižjimi in srednjimi dohodki, ki so na ta dodatek bolj odvisni.

Izplačilo v letu 2026

Letni dodatek bo večini upravičencev izplačan skupaj z junijsko pokojnino oziroma nadomestilom, najkasneje 30. junija 2026. Uživalcem, ki pravico do dodatka pridobijo tekom leta, pripada sorazmerni del (po dvanajstinah).