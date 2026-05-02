Iranske oblasti usmrtile 21-letnega karate prvaka zaradi sodelovanja v protestih

Piše: A. H. (Nova24tv)

Iranski režim je danes ob zori v zaporu Dastgerd v Isfahanu usmrtil 21-letnega športnika Sasana Azadvarja Jonaqanija, provincialnega prvaka v karateju (Kyokushin). Azadvar je bil aretiran med januarskimi protesti v Isfahanu in obsojen na smrt zaradi obtožbe “moharebeh” (vojna proti Bogu).

Po poročilih organizacij za človekove pravice (HRANA, Hengaw in Iran Human Rights) so ga obesili kljub mednarodnim pozivom k pomilostitvi in pomislekom o poštenosti sojenja. Državna novinarska agencija Mizan je usmrtitev potrdila in jo predstavila kot kazen za “napad na sile varnosti, uničevanje policijskih vozil in spodbujanje nemirov”.

Azadvarja naj bi obtožili, da je med protesti 9. januarja 2026 metal kamne, z drogovi razbijal okna policijskih kombijev, poskušal zažgati vozilo in pozival ljudi k protestom. Revolucionarno sodišče v Isfahanu mu je marca 2026 izreklo smrtno kazen, vrhovno sodišče pa jo je potrdilo. Obramba je opozorila na pomanjkanje zanesljivih dokazov in morebitne nepravilnosti v postopku, vključno s priznanji, pridobljenimi pod pritiskom.

Sasan Azadvar je bil znan kot obetaven mlad karateist iz Isfahana. Njegova usmrtitev je pretresla opozicijske kroge in iransko diasporo, saj gre za enega najmlajših usmrčenih protestnikov v zadnjem valu. Po podatkih organizacij za človekove pravice je to že vsaj deseta usmrtitev osebe, povezane z januarskimi protesti v kratkem času, medtem ko naj bi še najmanj 43 drugih zapornikov čakalo na izvršitev smrtne kazni – med njimi tudi mladoletniki in ženske

Usmrtitev prihaja v ozadju zaostrovanja represije po januarskih protestih (v Iranu znanih kot del “nacionalne revolucije” ali “lev in sonce“) in nedavnih vojaških spopadov z ZDA in Izraelom. Predsednik vrhovnega sodišča Gholam-Hossein Mohseni-Eje’i je nedavno ukazal pospešitev sodnih postopkov in izvrševanja smrtnih kazni za “sovražnike režima” ter ignoriranje mednarodnih pritiskov. V govoru je dejal, da zunanje kritike ne bodo vplivale na delo pravosodja.

Združeni narodi so v zadnjih dneh izrazili zaskrbljenost: od začetka vojaških spopadov februarja 2026 naj bi Iran usmrtil najmanj 21 oseb in aretiral več kot 4000 ljudi, od tega več v povezavi s protesti.

Opozicijski aktivisti in organizacije za človekove pravice so usmrtitev obsodile kot “politično maščevanje” in “poskus zastraševanja prebivalstva“. Družina Azadvarja je bila dan pred usmrtitvijo poklicana na zadnji obisk v zapor. Iranske oblasti dogodek predstavljajo kot obrambo nacionalne varnosti in kaznovanje “sodelovanja z zunanjimi sovražniki” (ZDA in “cionističnim režimom”).