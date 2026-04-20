Aleš Primc na shodu: “Na kanalu C0 je bil izveden poskus umora dveh lastnikov zemljišč!”

Dogodek se je začel s slovensko himno, uvodni nagovor pa je imel vodja protesta Primc, ki je poudaril pomen čiste pitne vode, dostopa vseh ljudi do zdravnika ter pomen nasprotovanja nasilju župana Zorana Jankovića in njegovim “desetim odstotkom” (tukaj). Spomnil je tudi, da gre za že 30. jubilejni shod proti Jankoviću in poprej omenjenim njegovim slabim namenom ter nezakonitemu ravnanju.

Primc je zbrane pozval, naj, dokler sije sonce, ploskajo, v primeru dežja pa naj z dežniki mahajo “gor in dol” – v znak odobravanja. Primc: “Danes vam z ogorčenjem sporočam, da je Zoran Janković zgradil zadnji, manjkajoči del kanala C0. To je bila v celoti nezakonita gradnja, ki ogroža življenje in zdravje ljudi. Gre tudi za gradnjo, pri kateri je bilo prisotno fizično nasilje. Kot veste, je bil izveden poskus umora dveh lastnikov zemljišč.”

Upravno sodišče stoji na poti Zoranu Jankoviću

"To je žalostni del zgodbe. Vesel del zgodbe pa je, da Zoran Janković še zdaleč ni zaključil projekta drekovoda." Primc je sporočil, da jih je Upravno sodišče 14. aprila 2026 obvestilo, da Janković "nevarnega, nezakonitega, protiustavnega in z nasiljem tlakovanega kanala C0" ne more zagnati, dokler ne bo izdano uporabno dovoljenje. Slednje ne more in ne sme biti izdano, dokler Upravno sodišče ne odloči o vloženi tožbi, ki je bila vložena 27. marca 2026. Odločitev lahko glede na hitrost sodišč pričakujemo v dveh do treh letih. Upravno sodišče prav tako odloča, ali je za kanal C0 potrebna presoja vplivov na okolje. Hkrati je bila 14. aprila, v torek, na Upravnem sodišču opravljena obravnava. Sodišče bo v roku treh tednov izdalo sklep, ali je bil sklep državne sekretarke Tine Sršen, da presoja vplivov na okolje ni potrebna, zakonit ali ne. Primc: "Mi smo trdno prepričani, da je v celoti nezakonit." Ta je bil namreč izdan v popolnem nasprotju z Zakonom o varstvu okolja (v takšnem primeru, kot je kanal C0, presoja vplivov na okolja ne zadostuje, temveč je potreben tudi integralni postopek pri izdaji gradbenega dovoljenja. Obenem je za odločanje v tovrstnih postopkih potrebna pravna stroka, Sršen pa je magistra mednarodnih odnosov; poleg tega mora imeti tisti, ki odloča o zadevi, opravljen izpit iz Zakona o upravnem postopku, česar Tina Sršen nima; ravno tako pa ji manjka pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih – posledično gre v celoti za nezakonit sklep).

“Če bo Upravno sodišče odločalo v skladu z zakonom, lahko v roku treh tednov pričakujemo odlično odločitev, ki bo ponovno pokazala kanal C0 v popolnoma nezakoniti luči,” je prepričan Primc. Če se izkaže, da je presoja vplivov na okolje za kanal C0 potrebna, so nezakonita tudi vsa izdana gradbena dovoljenja.

V nadaljevanju je Primc na govorniški oder povabil žrtev nasilja Jankovićevih varnostnikov – Uroša Jernejca, nad katerim se je zgodil poskus umora. Jernejc se je uvodoma zahvalil vsem, ki sodelujejo v protestu proti “okoljskemu kriminalu”, ki ga izvaja Janković. Uspeli so obnoviti tudi vse posnetke, ki so jim jih varnostniki izbrisali. Spomnil je, da je bil druga žrtev napada njegov bratranec Simon Jernejc.

Županovi varnostniki grozijo lastnikom zemljišč, da jih bodo razkosali!

Fizične poškodbe se po njegovih besedah celijo; danes je pred občinstvom nastopil že brez bergel. Manj vidne pa so psihične travme, ki jih povzročajo fizični napadi, zloraba državnih organov in nenehno siljenje v sodne procese, ki jemljejo voljo in moč. Jernejc: "Kot je že dejal Aleš Primc, je Janković zgradil zadnji odsek kanala C0 – zgradil ga je na silo." Spomnil je tudi na številne druge žrtve pretepanja na trasi kanala C0, ki so deležne groženj in jih silijo v nenehne sodne postopke, da bi jih odvrnili od boja za čisto pitno vodo za 400 tisoč ljudi. Na žalost Jankoviću in sodelavcem pomaga večina državnih organov in institucij, ki bi morale pomagati drugi strani – ljudem –, česar pa ne počnejo. Spomnil je še, da nasilje Jankovićevih varnostnikov v treh letih še ni doživelo sodnega epiloga, kar je sramotno. Varnostniki so lastnikom celo grozili, da vedo, kje stanujejo, in da jih bodo ponoči prišli "razkosat". Organi pregona pa v primeru ne ukrepajo. Posameznikom, ki želijo delati dobro (v sodstvu in policiji), pa sistem to onemogoča. Občutek varnosti v državi je popolnoma uničen. Jernejčeve nadlegujejo tudi v zasebnem življenju.

Policija se posmehuje žrtvam napadov

Namesto da bi jim nudila pomoč, lastnike zemljišč dodatno nadleguje. Simon Jernejc je bil že več kot desetkrat poklican na policijo; obiskujejo jih tudi med prazniki, od njih zahtevajo različne izjave, da bi našli neskladja in oprostili varnostnike. Prišlo je celo do tega, da se policija druži z napadalci in se posmehuje žrtvam. Jernejc: “Ščitijo kriminalce in ne ščitijo žrtev!”

Dekan Uhan naj svoje znanje prodaja na prostem trgu!

V nadaljevanju je spregovorila Maruša Babnik, vodja svetniške skupine SDS v ljubljanskem mestnem svetu. Spomnila je na nedelujočo dolgotrajno oskrbo. Omenila je tudi dekana Fakultete za družbene vede (FDV), dr. Sama Uhana, ki ima mlade volivce desnih političnih opcij za “neumne”. Prepričana je, da si naziva “doktor” ne zasluži ter da naj svoje znanje prodaja na prostem trgu, ne pa da živi na račun davkoplačevalcev.