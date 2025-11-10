Martinovanje v Lendavi popestrilo vzdušje v občini

Piše: C. R.

V Občini Lendava so tudi letos obeležili Martinovanje – praznik, ki združuje bogato tradicijo, lokalno kulturo in veselje ob rojstvu novega vina.

Prireditev je vključevala pester program. Posebno pozornost so poželi otroci iz Vrtca Lendava, ki so pripravili čudovito povorko z uprizoritvijo opravil v vinogradu. V barvitih opravah in vlogah malih vinogradnikov je sodelovalo kar 300 otrok, njihova energija in pristnost pa sta navdušili številne obiskovalce in goste.

V prireditvenem šotoru je sledil bogat kulturni program, vrhunec pa je bil blagoslov mladega lendavskega vina, ki ga je vodila evangeličanska duhovnica Judit Andrejek. Domači vinogradniki so ponosno predstavili svoja vina in obiskovalcem omogočili degustacijo.

Občina Lendava je zbrano množico prijetno pogostila z brezplačnim pečenim kostanjem, za pravo Martinovo kulinarično izkušnjo pa je poskrbelo Vinogradniško društvo Čentiba, ki je pripravilo tradicionalne martinove jedi.

Večer se je zaključil v sproščenem in veselem vzdušju ob glasbi ansambla Blue Planet, ki je z živahnimi ritmi poskrbel za ples in zabavo do poznih ur.

Martinovanje v Lendavi je tako znova pokazalo, da spoštovanje tradicije, skupnost in dobra volja ostajajo trdno zasidrani v srcih Lendavčanov.