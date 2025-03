(KOČEVJE) Zavod Jutro opran obtožb, a negotovost pri oskrbi ranljivih skupin ostaja

Piše: G. L.

Socialna inšpekcija je zaključila nadzor nad delovanjem Zavoda Jutro in potrdila, da so bile storitve zavoda, na katere so se nanašale obtožbe, opravljene zakonito in v skladu s predpisi. Ugotovitve inšpekcije zavračajo obtožbe o domnevnih nepravilnostih pri konkretnih primerih, ki so v preteklem letu sprožile številne polemike in povzročile negotovost med uporabniki oskrbe na domu. Kljub temu pa ostajajo administrativni in politični pritiski, ki bi lahko imeli dolgoročne posledice za več kot 150 uporabnikov, ki se vsakodnevno zanašajo na storitve zavoda.

Ugotovitve inšpekcije

Socialna inšpekcija je v svojem poročilu ugotovila, da Zavod Jutro v konkretnih primerih, na katere so se nanašale obtožbe ni kršil zakonodaje ter je storitve izvajal v skladu z dogovorom z uporabniki, s čimer so bili očitki o nepravilnostih zavrnjeni. To pomeni, da so bile navedbe, ki so v preteklem letu krožile v določenih medijih in političnih krogih, neutemeljene.

Obtožbe, ki so zavod postavile v središče javne razprave, so temeljile na posameznih primerih, ki so bili predstavljeni na način, ki ni odražal dejanskega stanja. Socialna inšpekcija je ugotovila, da so bile storitve zavoda v teh primerih izvajane zakonito, kar odpira vprašanje, ali so bili pritiski na zavod res namenjeni izboljšanju socialne oskrbe ali pa je bil njihov namen drugačen.

Posledice pritiskov: ogrožena oskrba ranljivih skupin

Čeprav je zakonitost delovanja Zavoda Jutro potrjena, pa določene administrativne in politične poteze še naprej ustvarjajo negotovost pri zagotavljanju storitev. Občina Kočevje kljub ugotovitvam pristojnih institucij nadaljuje s postopki, ki otežujejo delo zavoda in postavljajo pod vprašaj stabilnost oskrbe na domu.

Nejasnosti in zapleti na institucionalni ravni imajo zelo konkretne posledice – več kot 150 uporabnikov storitev oskrbe na domu v Kočevju in Žužemberku se lahko znajde v situaciji, ko jim bodo prekinjene nujno potrebne storitve. Gre za osebe, ki zaradi starosti ali drugih omejitev potrebujejo pomoč pri vsakodnevnih opravilih, pri čemer pogosto nimajo druge alternative.

Pravni ukrepi za zaščito stabilnosti oskrbe

Zavod Jutro se je v luči pritiskov odločil za pravno zaščito svojega delovanja in stabilnosti storitev:

Tožba zoper spletni medij Preiskovalno , zaradi objave informacij, ki so se izkazale za neresnične in škodljive.

, zaradi objave informacij, ki so se izkazale za neresnične in škodljive. Tožba zoper Občino Kočevje , s katero zavod želi pravno zaščititi obstoječe koncesijsko razmerje in preprečiti neutemeljene posege v svoje delovanje.

, s katero zavod želi pravno zaščititi obstoječe koncesijsko razmerje in preprečiti neutemeljene posege v svoje delovanje. Kazenska ovadba proti vodstveni osebi Občine Kočevje, zaradi suma zlorabe uradnega položaja, saj sprejete odločitve neposredno vplivajo na dostopnost socialnovarstvenih storitev.

Jutri naprej – zagotavljanje pomoči kljub oviram

Kljub vsem izzivom Zavod Jutro ostaja zavezan svojemu poslanstvu – zagotavljanju kakovostne, dostopne in zakonite oskrbe na domu za vse, ki jo potrebujejo. Po 25 letih delovanja in pozitivnih odzivih uporabnikov ostaja cilj jasen: omogočiti starejšim in ranljivim skupinam, da lahko dostojno živijo v svojem domu, ne glede na administrativne in politične prepreke, ki se pojavljajo na poti.

Ob vsem tem se postavlja vprašanje: ali so interesi, ki ogrožajo stabilnost socialne oskrbe, res v korist občanov, ki to pomoč potrebujejo?