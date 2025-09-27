e-Demokracija
(FOTO+VIDEO) Pohod za življenje: z baloni, slovensko zastavo in transparenti po ulicah Maribora donela hvalnica življenju

LokalnoSlovenija
foto: X

Piše: Sara Kovač

V Mariboru je dopoldne potekal Pohod za življenje, na katerem so se zavzemali za “življenje od spočetja do naravne smrti”. Z baloni, transparenti, glasbeno spremljavo in veliko slovensko zastavo so se zbrali na Grajskem trgu in se nato sprehodili po mestnih ulicah.

“Želimo dati ljudem možnost, da slišijo argumente za življenje od spočetja do naravne smrti, ker je premalo prostora v tej družbi, da bi se lahko slišalo obe strani,” je za STA povedala voditeljica Pohodov za življenje v Sloveniji Urša Cankar Soares.

Poudarila je, da je pravica do življenja osnovna človekova pravica. “Življenje je tisto, ki ga je treba zaščititi, ker je to največ, kar imamo. Če nimamo življenja, nimamo nobene druge pravice več,” je dejala. “Nihče ne bi smel imeti pravice nad drugim človekom, niti mama nad svojim otrokom, ker je to njen otrok, ker je to človek, ker iz maternice pride človek, niti zdravnik nad pacientom,” je dodala.

 

SLovenija, Maribor, 27.09.2025 27. september 2025
Pohod za življenje za pravice nerojenih otrok ter njihovih mater in očetov v stiskah v Sloveniji,družba, protest, shod,
Foto:Milos Vujinović/F.A.Bobo
SLovenija, Maribor, 27.09.2025 27. september 2025
Pohod za življenje za pravice nerojenih otrok ter njihovih mater in očetov v stiskah v Sloveniji,družba, protest, shod,
Foto:Milos Vujinović/F.A.Bobo
SLovenija, Maribor, 27.09.2025 27. september 2025
Pohod za življenje za pravice nerojenih otrok ter njihovih mater in očetov v stiskah v Sloveniji,družba, protest, shod,
Foto:Milos Vujinović/F.A.Bobo
SLovenija, Maribor, 27.09.2025 27. september 2025
Pohod za življenje za pravice nerojenih otrok ter njihovih mater in očetov v stiskah v Sloveniji,družba, protest, shod,
Foto:Milos Vujinović/F.A.Bobo

V odgovor na ta shod je na Glavnem trgu potekal proti shod, ki zagovarjajo splav.

