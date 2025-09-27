(FOTO+VIDEO) Pohod za življenje: z baloni, slovensko zastavo in transparenti po ulicah Maribora donela hvalnica življenju

Piše: Sara Kovač

V Mariboru je dopoldne potekal Pohod za življenje, na katerem so se zavzemali za “življenje od spočetja do naravne smrti”. Z baloni, transparenti, glasbeno spremljavo in veliko slovensko zastavo so se zbrali na Grajskem trgu in se nato sprehodili po mestnih ulicah.

“Želimo dati ljudem možnost, da slišijo argumente za življenje od spočetja do naravne smrti, ker je premalo prostora v tej družbi, da bi se lahko slišalo obe strani,” je za STA povedala voditeljica Pohodov za življenje v Sloveniji Urša Cankar Soares.

Poudarila je, da je pravica do življenja osnovna človekova pravica. “Življenje je tisto, ki ga je treba zaščititi, ker je to največ, kar imamo. Če nimamo življenja, nimamo nobene druge pravice več,” je dejala. “Nihče ne bi smel imeti pravice nad drugim človekom, niti mama nad svojim otrokom, ker je to njen otrok, ker je to človek, ker iz maternice pride človek, niti zdravnik nad pacientom,” je dodala.