(BIZELJSKO) Nova poslovilna vežica

Piše: L. Kr.

V sredo, 9. aprila, je na Orešjem potekala slovesnost uradne predaje poslovilne vežice namenu. H gradnji poslovilne vežice na Orešju je Občina Brežice pristopila na pobudo krajanov zaradi potrebe po urejenem pokopališču in dostopnem poslovilnem objektu ter zaradi neurejenega dostopa in pomanjkanja parkirišč pri pokopališču. Celotna vrednost investicije, za katero je sredstva zagotovila Občina Brežice, znaša 290.000 evrov (stroški projektne dokumentacije, izvedenih del in gradbenega nadzora ter nadzora varnosti pri delu) in poleg gradnje novega objekta vežice obsega tudi zunanjo ureditev – utrjen in asfaltiran dostop do objekta, pet novih parkirnih mest in tlakovan prostor pred objektom.

Novi objekt z nadstreškom je izveden v pritlični etaži. V objektu je glavni poslovilni prostor, zraven je prostor za shrambo, manjša kuhinja, sanitarije in predprostor. Objekt se je ustrezno komunalno uredil s priklopom na vodovod in elektriko, ob objektu pa je vgrajena nepretočna greznica. Kuhinjo z elementi in potrebno posodo pa je že opremila KS Bizeljsko. Dela so se pričela v letu 2023, uporabno dovoljenje pa je bilo pridobljeno novembra 2024. Izvajalec del je bilo podjetje SVIT inženiring Armando Istenič s.p., nadzor nad deli je opravljal Jože Žičkar, Afirmat d.o.o., podjetje NAINO d.o.o. pa je bilo projektant.

Gradnja poslovilne vežice in ureditev pokopališča pa ni le še ena investicija v javno infrastrukturo, ampak je veliko več. Urejeno pokopališče pomembno prispeva k urejenosti celotnega kraja, vežica pa pomembno prispeva tako k ohranjanje tradicije in kulturne dediščine skupnosti in je hkrati prostor, ki omogoča dostojno slovo svojcev, sosedov in znancev od pokojnikov v vasi in v krajevni skupnosti. Poslovilne vežice so zato pomemben del vsake skupnosti, ki skrbi za svoje člane od rojstva do zadnjega slovesa.

Zbrane na dogodku so nagovorili predstavnik vaščanov Bizeljske vasi in Orešja Blaž Zagmajster, ki je bil tudi eden od pobudnikov za gradnjo vežice, predsednica sveta KS Bizeljsko Matejka Kmetič in župan Občine Brežice Ivan Molan. Župan Ivan Molan je dejal, da je občina prisluhnila pobudi krajanov in je potem potrebovala nekaj let za izvedbo projekta. Bile so tudi dileme, ali je na Bizeljskem poleg glavnega pokopališča potrebno tudi to na Orešju, vendar je občina prisluhnila vaščanom in uresničila pobudo. Rezultat tega projekta je poleg poslovilne vežice, ki omogoča dostojno slovo od pokojnikov, tudi urejen izgled pokopališča, saj sta bil pred izgradnjo sanirana plaz in divje odlagališče smeti pri pokopališču.

Novi objekt je blagoslovil bizeljski župnik Vlado Leskovar in ob tem dejal, da upa, da bo objekt čim manj v uporabi, kadar pa bo, bo omogočil dostojno slovo od pokojnikov.

Po zaključku slovesne predaje v namen, ki jo je vodila Anja Urek, so zbrani vaščani, krajani, predstavniki investitorja, izvajalca del, nadzora del, projektantov ter vsi, ki so pri projektu sodelovali, nadaljevali druženje ob domačih dobrotah, ki so jih pripravile članice Aktiva kmetic Bizeljsko.