Predstavitev knjige Vitomirja Grosa Vrenje v Kranju 1986

Piše: A. G.

V Cerkljah na Gorenjskem je 21. maja potekala predstavitev knjige Vitomirja Grosa Vrenje v Kranju od 1986, ki dokumentira družbene spremembe in politično dogajanje v zadnjih letih pred osamosvojitvijo.

Knjiga se osredotoča predvsem na delovanje kranjskega Demosa od leta 1989 dalje, obenem pa opisuje nekatere razloge za razpad bivše države. Daje jasen pregled demokratičnih naporov v dobi propadajočega totalitarizma z osredotočanjem na Gorenjsko. Pogovor, ki je potekal v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika, je vodil župan Občine Cerklje na Gorenjskem Franc Čebulj.

Avtor knjige Vitomir Gros je sicer veteran slovenske politike in podjetništva. Njegovo delovanje je pomembno zaznamovalo obdobje demokratizacije Slovenije ob koncu osemdesetih in začetku devetdesetih let. Velja za enega vidnejših predstavnikov Demosa, v politiko pa je vstopil ravno v razburljivem času družbenih sprememb, kar opisuje tudi v svoji knjigi.

Slovenska javnost si ga je sicer najbolj zapomnila po dogodku iz obdobja neposredno po osamosvojitvi, ko je leta 1992 prišel v državni zbor s škatlo, polno banan, ki jih je začel deliti med poslance. Tega dogodka se je spomnil tudi na predstavitvi knjige, ko je dejal, da je hotel povedati, da Slovenija postaja navadna banana republika. Obenem je bilo njegovo dejanje namenjeno predvsem Marku Voljču, ekonomistu, ki ga je februarja tega leta skupina neodvisnih poslancev predlagala za novega mandatarja namesto Lojzeta Peterleta, kateremu je bila vložena konstruktivna nezaupnica. Voljča Državni zbor na glasovanju ni potrdil.

Vitomir Gros je sicer dejal, da se je odločil za eno prvih predstavitev knjige ravno v Cerkljah na Gorenjskem, ne le ker gre za njegovo lokalno okolje, ampak tudi zato, ker je ta občina v Hribarjevi vili, potem ko je Golobova vlada ukinila Muzej slovenske osamosvojitve, vzpostavila lastno zbirko, povezano s tem ključnim državotvornim dogodkom. Tako se v tej vili nahaja pravzaprav manjši muzej tega obdobja.

“Začelo se je zamolčevati zgodovinska dejstva o Demosu in njegovi pozitivni vlogi, ki je bila za Slovenijo odločujočega pomena v njeni sodobni zgodovini. Še več, celo briše se ta del naše zgodovine,” je opozoril Gros. Hkrati je opozoril, da smo priča poveličevanju Demosovih političnih nasprotnikov, ki so se do zadnjega otepali osamosvojitve in zagovarjali Socialistično federativno republiko Jugoslavijo.

