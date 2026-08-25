Vokalna skupina Plamen iz Kanade: 35 let slovenske pesmi in ljubezni do domovine

Piše: C. R.

V Sloveniji se te dni na gostovanju mudi Vokalna skupina Plamen iz Kanade pod vodstvom Marie Ahačič Pollak. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko se je udeležila njihovega prvega koncerta v okviru letošnjega gostovanja v Sloveniji – koncerta na Ptujskem gradu, ki je potekal v okviru Festivala Arsana. Državna sekretarka dr. Helena Jaklitsch pa je danes prisluhnila koncertu skupine v Tržiču, kjer so pevke skupaj s Pihalnim orkestrom Tržič nastopile v okviru praznovanj ob 100-letnici pridobitve mestnih pravic.

Ministrica Lep Šimenko je po koncertu na Ptuju poudarila: »Ko na Ptujskem gradu zazveni slovenska pesem naših rojakinj iz Kanade, težko ostaneš ravnodušen. Generacije se menjajo, kilometri nas ločujejo, a nekaj ostaja – ljubezen do Slovenije. In prav Vokalna skupina Plamen je čudovit dokaz, da lahko ta ljubezen živi naprej. Iz roda v rod. Iz srca v srce. Kot ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu sem ob takšnih trenutkih še posebej ponosna. Ker vidim, da slovenstvo nima meja. Da naš jezik, naša pesem in naša pripadnost živijo povsod po svetu. Drage članice vokalne skupine Plamen, hvala, ker že generacije ohranjate plamen slovenstva. Plamen, ki gori v Torontu, na Ptuju in povsod, kjer bije slovensko srce.«

Državna sekretarka dr. Jaklitsch je v nagovoru na koncertu v Tržiču izpostavila: »Drage pevke, draga gospa Marija, iskrena hvala za ta čudovit večer! Hvala za popotnico, ki ste nam jo danes dale – za zgled ljubezni in zvestobe slovenski duši, za vzgled vztrajnosti in trdega dela. Da bi vaš plamen še dolgo gorel med rojaki v Kanadi pa tudi v naših srcih; da bi to toplino znali prenesti v naše domove in na ves slovenski svet. In da bi tudi mi znali slovensko besedo, slovensko pesem in vse, kar nas povezuje, ljubiti in ostati zvesti tako, kot ste zveste ve.«

Na koncertih s skupino nastopata tudi kitarist Timotej Kosovinc in violončelistka Cristina Basili, večer povezuje Matjaž Merljak. V Tržiču so pevke del programa izvedle skupaj s Pihalnim orkestrom Tržič pod taktirko dirigenta Francija Podlipnika.

Vokalna skupina Plamen že 35 let piše posebno zgodbo o ohranjanju slovenske pesmi in pripadnosti domovini med Slovenci v Kanadi. Leta 1991 jo je v Torontu ustanovila Tržičanka Marija Ahačič Pollak, nekdanja pevka Ansambla bratov Avsenik, ki skupino vodi vse od njenih začetkov. Pomembna posebnost Plamena je, da skupino že ves čas sestavljajo pevke slovenskih korenin iz Toronta in okolice. Mnoge med njimi so rojene in odraščajo v Kanadi, vendar ob njihovem petju slovenska beseda zazveni izjemno pristno in z dovršeno izgovarjavo. Njihova povezanost s Slovenijo se ne kaže le v izboru pesmi, temveč predvsem v odnosu do slovenskega jezika, kulture in dediščine, ki so jim jo predale prejšnje generacije. Ko zapojejo, je čutiti slovensko srce – ponos na svoje korenine in pripadnost Sloveniji, ki se ohranjata tudi tisoče kilometrov od domovine. Prav v tem je posebno poslanstvo Plamena: slovensko pesem in besedo prenašati iz roda v rod ter z njima ohranjati živ stik s Slovenijo.

Turnejo v Sloveniji Vokalna skupina Plamen zaključuje danes, 25. avgusta, v Celju.