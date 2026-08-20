Državljani bi morali Asti Vrečko pojasniti, da kultura ni netransparentno financiranje njenih podanikov!

Piše: Celjski glasnik

Res mora biti hudo, če ne razumeš oziroma ne želiš razumeti, da kultura ni financiranje vdanih podanikov, ampak dejanske kulture.

Hkrati bi bilo dobro, če bi se nekdanja ministrica Asta Vrečko zavedala, da je v štirih letih skopala takšno luknjo, da bo potrebno državno blagajno še nekaj časa polniti, da se bodo lahko pokrivale zaostale obveznosti, kaj še le njeni ad hoc projekti.

Ni res. Problem je, da kultura ni to kar bi morala biti. Pojavlja se kultura, ki se je izrodila, pere možgane in poneumlja. Financiranje je tudi problematično. SDS bo, upam, to odjeb… iz proračuna. pic.twitter.com/L8xVctiteK — Mlinarca (@mlinarca) August 12, 2026

Konec koncev pa je Asta Vrečko, kot kaže, izredno pretkana in je s primanjkljajem pohitela, saj je vedela da ne bo več ministrica in bo lahko potem proti novi vladi izvajala pravo malo vojno. Tako sedaj, ko se izvajajo rezi zaradi izgub pretekle vlade ter ukinjajo njeni nepotrebni projekti, za vse krivi vlado Janeza Janše in jo obtožuje nepoznavanja kulture. Samo Asta ve, kaj je kultura!?

“Ni res. Problem je, da kultura ni to kar bi morala biti. Pojavlja se kultura, ki se je izrodila, pere možgane in poneumlja. Financiranje je tudi problematično. SDS bo, upam, to odjeb… iz proračuna,” Asti Vrečko odgovarja uporabnica družbenega omrežja.