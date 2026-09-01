(PREJELI SMO) Danes so se posodobili portal Franček, pripomoček za učitelje Črkozmed in igrica Besedoboj

Piše: Dr. Kozma Ahačič, ZRC SAZU

Letos bo v šolske klopi prvič sedlo 20.000 otrok. Mnogi med njimi se bodo prvič srečali tudi s spletnim portalom Franček (https://www.franček.si/ – da, s strešico!), ki je nekakšen mlajši brat slovarskega portala Fran in prinaša vsebine, prilagojene šolajočim se uporabnikom. Na prvi šolski dan bo slovarsko-slovnični portali za slovenščino Franček na voljo v posodobljeni, obogateni obliki, za katero so poskrbeli na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Franček je celovito interaktivno orodje, ki razrešuje najrazličnejše jezikovne dileme učencev in jih uvaja v rabo slovarjev in slovnic. Portal je v celoti skladen s cilji novih učnih načrtov za slovenščino v osnovnih in srednjih šolah. Na portal so ob tokratni posodobitvi dodali nove sestavke znanstvenega pedagoškega slovarja za slovenščino, ki zdaj prinaša opis že približno 4500 enobesednih iztočnic, ter približno 500 novih etimoloških osvetlitev besed, prilagojenih posebej za pedagoško rabo.

Šolski slovar slovenskega jezika na portalu Franček letos prinaša okoli 500 novih pomenskih opisov besed. V njem bodo najmlajši uporabniki med drugim prebrali, da beseda rebro označuje tudi del ogrodja ladje in da opera pomeni tako glasbeno delo kot tudi gledališče. Izvedeli bodo, kaj pomeni starinska beseda oteti, kdo je objesten in kdo obziren, koga nazivamo z »visočanstvo« in koga z »visokost« ter kaj pomeni, če kdo mlati prazno slamo, če gre komu za nohte ali če kaj komu vzame dih. Za vse na novo opisane besede bodo učenci izvedeli tudi, iz katerih starejših besed so nastale in kako so, če so bile prevzete, prišle v slovenski jezik.

Na šole so že poslali nove prijavne kode, s katerimi bodo učitelji Frančka lahko uporabljali še bolj učinkovito kot brez prijave, dostopali pa bodo la hko tudi do orodja za samodejno generiranje jezikovnih nalog Črkozmed, s katerimi bodo lahko pridobljeno znanje z učenci dodatno utrjevali. Seveda pa je uporaba Frančka mogoča za prav vsakega tudi brez prijave. Samo naslov vtipkate in začnete!

In ker se po trdem delu – pouku – prileže tudi zabava, še tale vest: prihaja tudi posodobitev jezikovne igre Besedoboj, ki so jo razvili z namenom, da otrokom in mladostnikom približa slovenščino na igriv način. Posodobljena različica bo prinesla nov način igranja z vsaj eno novo osebnostjo slovenske književnosti in jezikoslovja, nabor novih virtualnih nagrad in možnosti za oblikovanje avatarja. Izboljšano bo tudi igranje z drugimi igralci v živo prek omrežja, aplikacija pa bo deležna tudi tehnične nadgradnje, ki bo omogočila njen nadaljnji razvoj in uporabo na sodobnih napravah.