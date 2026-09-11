Danes se začenjajo 61. študijski dnevi Draga na Opčinah

Piše: L.K., STA

Na Opčinah pri Trstu se bodo danes začeli Študijski dnevi Draga, ki jih že vrsto let pripravlja Društvo slovenskih izobražencev v Trstu s partnerji. Z njim odpirajo prostor za dialog med Slovenci iz matice, zamejstva in sveta. V letošnji 61. izvedbi želijo razpravljati o umetni inteligenci in njenem vplivu na družbo. Trajali bodo do nedelje.

Tridnevni program bo obsegal predavanja in razprave o sodobnih izzivih slovenske skupnosti, umetni inteligenci, miru in demokraciji, dopolnjevali pa ga bodo kulturni dogodki, filmska projekcija, nedeljska maša in podelitev Peterlinove nagrade. Kaj pomeni biti človek v času umetne inteligence oziroma kako ohranjati človeškost v teh razmerah bo osrednje vprašanje srečanja. Izhodišče zanj so v letošnjem Kosovelovem letu našli v verzu Srečka Kosovela, ki se mu z letošnjimi dogodki tudi poklanjajo. “Gre seveda za vprašanje, ki daleč presega meje Drage,” je na nedavni novinarski konferenci poudaril predsednik društva Martin Brecelj.

O tem, kako osmisliti uporabo tehnologije, se bodo pogovarjali na osrednji sobotni okrogli mizi, ko se bodo o umetni inteligenci kot motorju epohalnih sprememb pogovarjali univerzitetni profesor Andrej Flogie, raziskovalec Marko Groblenik in podjetnik Jan Macarol.

Tema današnjega pogovora pa bo vprašanje, kako lahko nove tehnologije pomagajo, da lahko slovenska identiteta živi in se povezuje po svetu. Pozornost bo namenjena novim generacijam oziroma novim izseljencem, zato so na pogovor povabili pravnika in sociologa Dejana Valentinčiča ter v Argentini rojenega ekonomista Marcela Brulo, ki je režiral letošnji Škofjeloški pasijon, predsednico Konference za Belgijo Svetovnega slovenskega kongresa Nežko Figelj ter v Luksemburgu rojeno pevko slovenskih korenin Evo Marijo, ki je zastopala Luksemburg na letošnji Evroviziji.

Zadnji dan Drage bo namenjen še razmisleku o demokraciji na Slovenskem, gosta bosta sodnica Verica Trstenjak in ekonomist Janez Šušteršič. Peterlinovo nagrado v spomin na kulturnega delavca Jožeta Peterlina, ki jo bodo podelili v spremljevalnem delu, bo letos prejel koroški duhovnik in kulturni delavec Jože Kopeinig, ki je bil več let na čelu Katoliškega doma prosvete v Tinjah na avstrijskem Koroškem.