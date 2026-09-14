Rusi napadli diplomatski vlak, med ogroženimi je bil tudi nekdanji britanski premier

Piše: STA, G. B.

Ruski dron je blizu meje med Ukrajino in Poljsko včeraj zadel vlak, ki je bil na poti iz Kijeva v Varšavo. Ob tem so za kratek čas evakuirali drug vlak, s katerim je po isti progi ponoči potovalo več evropskih diplomatov, med njimi nekdanji britanski premier Boris Johnson in eden najbližjih svetovalcev nemškega kanclerja Friedricha Merza.

Ruski dron je v zgodnjih jutranjih urah v ukrajinski regiji Volin – le nekaj kilometrov od poljske meje – zadel lokomotivo potniškega vlaka z 206 potniki, ki je bil na poti iz Kijeva v Varšavo. O mrtvih ali poškodovanih niso poročali. Še en dron pa je nedaleč od mejnega prehoda Dorohusk-Jagodin zadel tovornjak.

Zaradi incidentov so na progi med Kijevom in Varšavo preventivno začasno zaustavili več drugih vlakov in za kratek čas evakuirali potnike. Med temi vlaki je bil tudi zasebni vlak, s katerim je pred tem ponoči na Poljsko potovalo več visokih evropskih uradnikov, diplomatov, znanstvenikov in varnostnih svetovalcev, ki so se v Kijevu udeležili mednarodne konference.

Eden izmed njih je bil nekdanji britanski premier Boris Johnson. Na vlaku je bil tudi svetovalec za nacionalno varnost Združenega kraljestva Jonathan Powell, ki je ta položaj zasedal že pod premierjem Keirom Starmerjem, pred leti pa je bil vodja kabineta nekdanjega premierja Tonyja Blaira.

“Ne vem, kakšna izkrivljena logika je (ruskega predsednika Vladimirja) Putina danes zjutraj pripeljala do tega, da je razstrelil mirujočo ukrajinsko lokomotivo na poljski meji,” je po navedbah britanskega BBC dejal Johnson.

Na vlaku, ki so ga na kratko evakuirali zaradi incidentov z droni, je bil tudi Günter Sautter, eden najbližjih svetovalcev nemškega kanclerja Merza.

V Kijevu se je udeležil mednarodne varnostne konference YES, skupaj z varnostnimi svetovalci iz Velike Britanije, Francije in Italije pa se je s predstavniki ukrajinske vlade pogovarjal tudi o možnostih za mirovna pogajanja med Rusijo in Ukrajino, navaja nemški časnik Spiegel.

Ukrajinske železnice so Rusijo obtožile, da izvaja sistemske napade na njihovo omrežje. V Moskvi pa so zagovarjali napad z utemeljitvijo, da je Ukrajina uporabljala železniško infrastrukturo na zahodu države za prevoz vojaške opreme iz Evrope.

Ruske sile v zadnjih mesecih pogosto napadajo železniško infrastrukturo v Ukrajini, od vlakov do skladišč in drugih objektov. Predstavniki ukrajinskih oblasti, vključno s predsednikom Volodimirjem Zelenskim, so tovrstne napade večkrat označili za terorizem.