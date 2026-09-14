Nina Kojima o izjavi poslanca Premka: “Ta gospod je v tako globokem breznu, da mu ni pomoči”

Piše: Celjski glasnik

Kljub doktorskemu nazivu iz zgodovine se je v primeru poslanca Svobode Martina Premka že večkrat izkazalo, da je vse prej kot ponos svoji stroki.

Seveda je razumeti, da ga vodi ideologija, ki jo je podpiral nekdanji rešim, a vseeno se ne spodobi, da poslanec podaja izjave o tem kako je njegov “kolega” izgubil starše v breznu, kamor so v preteklem režimu metali sovražnike njih samih.

🤔 tale gospod pa je v tako globokem breznu, da mu ni pomoči. Sramota predvsem za njegovo mamo, ki ga je takole vzgojila. Če je poročen, pa izrekam iskreno sožalje njegovi ženi. — Dr Nina Kojima (@NinaKojimaUK) September 10, 2026

Tudi tokrat še enkrat več, poslanec Premk ni “razočaral” in se je “spravil” na Janeza Janšo, ker po njegovem ne ve iz katerega brezna naj bi se rešil njegov oče. Takšna izjava je sprožila mnoge burne odzive, saj ljudje opozarjajo, da gre za skrajno neprimerno retoriko predstavnika ljudstva in nekoga, ki naj bi bil zgodovinar.

Ob tem se je oglasila tudi nekdanja predstavnica RTV Slovenija iz Londona Nina Kojima, ki je zapisala. “Ta gospod je v tako globokem breznu, da mu ni pomoči. Sramota je predvsem za njegovo mater, ki ga je tako vzgojila. Če je poročen, izrekam iskreno sožalje njegovi ženi.” Oglasil se je tudi njen nekdanji šef Uroš Urbanija, ki je ob tem zapisal: “Kakšna človeška izjava. Verjetno sploh ne vedo, o čem govorijo …”