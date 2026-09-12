Grad Pišece po desetletjih prizadevanj odprl vrata javnosti

Piše: C. R.

Grad Pišece je včeraj tudi uradno odprl vrata javnosti. Po več desetletjih prizadevanj za njegovo oživitev je s tem vstopil v novo obdobje, v katerem bo namenjen obiskovalcem. Grad bo ponujal kulturne in turistične vsebine, ki se bodo v sodelovanju z društvi in javnimi zavodi nadgrajevale in širile.

Na slovesnosti so zbrane nagovorili slavnostna govornica, ministrica za kulturo Republike Slovenije dr. Ignacija Fridl Jarc, župan Občine Brežice Ivan Molan in direktorica Posavskega muzeja Brežice Alenka Černelič Krošelj. Po uradnem delu so si obiskovalci grad lahko ogledali v vodenih skupinah in se družili ob domačih dobrotah. Kot je povedala direktorica muzeja je pri pripravi slavnostnega odprtja sodelovalo več kot 60 ljudi, tako zaposleni v muzeju kot domačini ter društva iz Pišec.

Slovesnost ob odprtju

Slovesnosti ob odprtju so se udeležili predstavniki Ministrstva za kulturo, Občine Brežice, Posavskega muzeja Brežice, Krajevne skupnosti Pišece, Društva za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Grad Pišece, druga Pišečka društva, krajani in številni drugi obiskovalci. Posebno noto sta prispevala povezovalca, mlada Pišečana Katja in Blaž Plevnik.

Za glasbeni program so združili moči lokalni pihalni orkestri – Godba Pišece, Pihalni orkester Kapele in Gasilski pihalni orkester Loče pri Dobovi, ki sta jih vodila Daniel Ivša in Sebastjan Borovšak.

Odprtje gradu za javnost je rezultat sodelovanja Ministrstva za kulturo Republike Slovenije, Občine Brežice, Posavskega muzeja Brežice, Krajevne skupnosti Pišece, Društva za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Grad Pišece ter številnih krajanov, ki so si prizadevali, da bi eden pomembnejših kulturnih spomenikov v občini Brežice ponovno zaživel.

Od obnovljenega objekta do odprtih vrat

Prizadevanja za oživitev gradu Pišece segajo v devetdeseta leta prejšnjega stoletja, ko so krajani začeli opozarjati na propadanje objekta in s prostovoljnim delom pričeli urejati njegovo okolico. Grad je bil leta 1999 razglašen za kulturni spomenik državnega pomeni in z zakonom prenesen v last Republike Slovenije, sledila pa so leta obnove in iskanja ustreznih vsebin, ki bi gradu zagotovile dolgoročno prihodnost.

Obnova je potekala v več fazah od leta 2000 do 2014 in je vključevala konstrukcijsko in gradbeno sanacijo, ureditev infrastrukture, prenovo notranjih prostorov ter restavratorska dela. Leta 2014 je grad pridobil uporabno dovoljenje, vendar je kljub zaključeni obnovi ostal zaprt za javnost. S podpisom pogodbe o upravljanju je bilo dokončno urejeno dolgoletno vprašanje upravljanja spomenika ter zagotovljena ustrezna skrb za ohranjanje obnovljene kulturne dediščine.

V obnovo gradu je država do leta 2017 vložila 6,3 milijona evrov, od tega 2,5 milijona iz evropskih sredstev. Kljub temu je grad od leta 2014 do leta 2026 ostal zaprt za javnost, država pa je krila stroške rednega vzdrževanja v vrednosti okoli 25.000 evrov letno.

Pomembno vlogo pri ohranjanju gradu je v tem obdobju imelo leta 2001 ustanovljeno Društvo za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Grad Pišece. Njegovi člani so dolga leta prostovoljno skrbeli za osnovno vzdrževanje gradu in urejanje njegove okolice. S svojim delom so pomagali ohranjati grad kot del življenja kraja in lokalne identitete. Župan Ivan Molan in direktorica Posavskega muzeja Brežice Alenka Černelič Krošelj sta se trem najbolj zaslužnim članom zahvalila na slovesnem odprtju gradu in jim podelila naziv Vitez Pišečki. To so Peter Skrivalnik, Ivan Radanovič in predsednik društva Uroš Škof. Društvo bo še naprej pomemben partner, saj bodo še naprej skrbeli za park in okolico.

Pot do upravljanja gradu

Decembra 2023 je bila s sklepom župana Občine Brežice ustanovljena Komisija za pripravo načrta upravljanja gradu Pišece, v kateri so sodelovali predstavniki občine, Posavskega muzeja Brežice, Ministrstva za kulturo in Pišec.

Po uspešnih dogovarjanjih je bila leta 2026 podpisana pogodba o upravljanja gradu med Ministrstvom za kulturo, Posavskim muzejem Brežice in Občino Brežice. Posavski muzej Brežice je postal upravljavec gradu. Neposreden prevzem bi bil za občino finančno prezahteven, saj že skrbi za grad Brežice, v katerem domuje Posavski muzej Brežice. Zato je bil z Ministrstvom za kulturo oblikovan poseben model upravljanja. Ministrstvo bo še naprej izvajalo večje investicije in poskrbelo za obnovo gradu, občina in muzej pa bosta postopoma prevzemala upravljanje grajskih prostorov ter razvijala programske vsebine. Občina Brežice bo letno zagotovila tudi do 100.000 evrov za zaposlenega, programe in materialne stroške. Pogodba velja 20 let, prostori gradu pa se bodo prevzemali v treh fazah.

S prenosom upravljanja je bila tako vzpostavljena podlaga za odprtje gradu in njegovo nadaljnje delovanje. Občina želi v oblikovanje vsebin vključiti lokalna društva, muzej in druge institucije.

Ivan Molan, župan Občine Brežice:

»Občina Brežice ima izjemno bogato kulturno dejavnost. Izjemnega pomena so naša društva in institucije, ki izvajajo različne programe. Smo pa izjemno ponosni tudi na našo kulturno dediščino. Za nas so zagotovo zelo pomembni Grad Brežice z Viteško dvorano, Vodovodni stolp, Banova domačija in še kar nekaj pomembnih kulturnih spomenikov.

Danes se odpira novo poglavje v razvoju naše arhitekturne dediščine. Občina Brežice preko Posavskega muzeja prevzema upravljanje in odpira tudi Grad Pišece. Tu gre za biser, ki je v Pišecah, in lahko rečem, da bomo s tem dobili dodatno turistično in kulturno ponudbo. Vabim vse, da pridejo in si Grad Pišece tudi ogledajo.«

Ignacija Fridl Jarc, ministrica za kulturo Republike Slovenije:

»Grad Pišece je eden redkih gradov, ki je bil v času upravljanja Ministrstva za kulturo skoraj v celoti obnovljen. Po letih sistematične prenove, strokovnega raziskovanja, konservatorskega dela in predanega sodelovanja številnih posameznikov danes ne odpiramo zgolj obnovljenega gradu – odpiramo vrata prostoru, ki bo ponovno zaživel kot javni kulturni prostor. Zato danes izrekam iskreno zahvalo vsem, ki ste prispevali k tej zgodbi. Poseben pomen današnjemu odprtju daje tudi prehod gradu v upravljanje Posavskega muzeja Brežice.

Prepričana sem, da bo Posavski muzej Brežice gradu vdihnil novo vsebino in novo energijo ter poskrbel, da bo postal prostor kulturnega ustvarjanja, srečevanja, raziskovanja in učenja. Naj bo današnji dan dokaz, da znamo kot skupnost prepoznati vrednost tega, kar smo podedovali, ter odgovornost do tega, kar bomo zapustili prihodnjim rodovom.«

Alenka Černelič Krošelj, direktorica Posavskega muzeja Brežice:

»Posavski muzej Brežice skrbi za nepremično in premično, snovno in nesnovno dediščino Posavja že od leta 1949, pred nami je nova pomembna naloga, ki smo jo sprejeli z veliko odgovornosti in veselja. K številnim gradovom našega območja, ki smo z različnimi lastniki in upravljavci povezani v skupnost Gradovi Posavja, danes dodajamo Grad Pišece. Hvala Ministrstvu za kulturo za zaupanje in Občini Brežice za neprecenljivo podporo v vseh oblikah.

Odprta vrata ponujajo pogled v življenje vitezov Pišečkih, družine Moscon in njihovega pomena za široko območje ter omogočajo izvedbo različnih dogodkov v grajskih prostorih in na razgibanem grajskem dvorišču.

Življenje gradu, ki bo odprt od četrtka do nedelje od 10. do 16. ure, bodo še naprej aktivno sooblikovali krajani, veselimo pa se obiskovalcev in nadaljevanja urejanja, da bi čim prej zaživel v celoti.«

Grad Pišece kot nova kulturna in turistična ponudba

Grad Pišece bo v prihodnje prostor kulturnih, izobraževalnih, turističnih in drugih javnih programov. Posavski muzej Brežice bo skupaj z lokalnim okoljem postopoma razvijal vsebine, s katerimi bo grad vključil v kulturno in turistično ponudbo občine Brežice ter širšega Posavja.

Vir: Občina Brežice, Posavski muzej Brežice in Ministrstvo za kulturo