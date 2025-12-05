V Neaplju bodo premierno uprizorili Morriconejevo opero Partenope

Piše: C. R., STA

Pet let po smrti mojstra filmske glasbe Ennia Morriconeja bodo v Neaplju prihodnji petek premierno uprizorili njegovo edino opero Partenope. Svetovna premiera dela bo v gledališču San Carlo, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Postavitev je režirala italijansko-ameriška režiserka Vanessa Beecroft.

Komorno opero je Morricone ustvaril leta 1995 na libreto Guida Barbierija in Sandra Cappelletta, vendar iz različnih razlogov še ni bila uprizorjena.

Zgodba opisuje preobrazbo sirene Partenope, ki doživlja izgubo, metamorfozo in ponovno rojstvo ter je na koncu upodobljena kot kozmična figura, ki predstavlja svobodo in žrtvovanje, so sporočili iz Morriconejeve fundacije, ki upravlja z zapuščino tega filmskega skladatelja. Glasba združuje historične in sodobne instrumente, od flavt in neapeljskih tolkal do harf in tub, ter ustvarja zvočno kuliso, ki presega mitološko tradicijo ter kaže sodobne navezave na mesto Neapelj.

“Delo bo izvedeno prvič po skoraj 30 letih. Kot založniki smo ocenili, da je pravi čas, da opero pripeljemo na oder. Gledališče San Carlo je projekt podprlo,” je povedala Caterina Caselli, lastnica glasbene založbe SZ Sugar, ki je producent uprizoritve.

Kot je še dodala, opera priča o bogati ustvarjalnosti Morriconeja, njena postavitev pa je nastala iz želje, da bi počastili njegovo glasbo in delo približali širšemu občinstvu.

Morricone (1928-2020) je ustvaril več kot 500 zvočnih posnetkov za film in televizijo ter več kot 100 glasbenih del. Med vrhunce njegove kariere sodi glasba za filme Novi kino Paradiž, Bilo je nekoč na Zahodu, Nedotakljivi, Bugsy in Osovraženih osem, za zadnjega je prejel tudi oskarja. Umrl je v starosti 91 let v svojem domačem kraju Rimu.