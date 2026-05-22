Dijakinja Manca Boh je v NUK zaključila raziskavo Kosovelovih rokopisov in prejela zlato priznanje

Piše: C. R.

Dijakinja Gimnazije Želimlje Manca Boh je za raziskavo Kosovelovih rokopisov, ki je nastala pod somentorstvom ravnateljice NUK, na 60. Srečanju mladih raziskovalcev osvojila prvo mesto na interdisciplinarnem področju in ter prejela zlato priznanje. V raziskavi, ki na inovativen način povezuje kemijske analitske metode in literarno vedo, je preučevala časovni okvir nastanka pesmi Srečka Kosovela ter pokazala, da so pesmi različnih slogov najverjetneje nastajale vzporedno. Rezultati obenem potrjujejo, da bi bilo mogoče uporabljeno metodo v prihodnje uporabiti tudi pri raziskovanju širšega rokopisnega gradiva.

Manca Boh je svojo ljubezen do literature in naravoslovja združila v raziskavi, ki povezuje področji kemije in kemijske tehnologije ter slovenskega jezika ali književnosti. Pod mentorstvom učiteljice Gimnazije Želimlje prof. Eve Lajevec ter somentorstvom ravnateljice NUK dr. Jane Kolar in dr. Hend Mahgoub s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani je z analizo črnil v rokopisih preiskovala časovni okvir nastanka pesmi Srečka Kosovela.

Ena od izhodiščnih predpostavk raziskave je bila, da je Kosovel zaradi skromnih materialnih razmer verjetno uporabljal manjše število črnil in pisal hkrati. Prav zato lahko analiza kemijske sestave črnil pomaga pri določanju časovnega okvira nastanka posameznih rokopisov, ki so pogosto zapisani na različnih vrstah papirja in tiskovin.

Raziskava predstavlja pionirski interdisciplinarni pristop, ki povezuje kemijske analitske metode in literarno vedo pri preučevanju rokopisnega gradiva slovenske kulturne dediščine.

