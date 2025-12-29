Umrl slikar, znan po slikanju z usti. Vojko, počivaj v miru!

Piše: C. R.

“Zemeljsko pot je dokončal Vojko Gašperut. Velik človek in slikar. Zaradi poškodbe hrbtenice (skok v vodo) je leta 1966 postal tetraplegik in je zato slikal z usti,” je sporočil Aleš Primc.

“Vojko je s svojo neizmerno življenjsko energijo in optimizmom vir življenjskega navdiha za sedanji in prihodnji čas. Vojko je čudovito pričeval za življenje na velikem referendumskem soočenju na RTV SLO. Vojko, hvala za vse. Bog naj mu da večni mir in pokoj.”

Rodil se je leta 1949 v Sedlu v Breginjskem kotu, od leta 1960 pa je živel v Kopru. Od leta 1970 je bil član združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami.

Oglejte si kratek video z Vojkom v glavni vlogi: https://365.rtvslo.si/arhiv/ obzorja-duha/175109870