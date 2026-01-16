Umrl je znani koroški Slovenec, dolgoletni predsednik Krščanske kulturne zveze Janko Zerzer

Piše: C. R.

Umrl je Janko Zerzer, dolgoletni predsednik Krščanske kulturne zveze, ene osrednjih združenj Slovencev na avstrijskem Koroškem.

“Krščanska kulturna zveza in Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik izražata globoko žalost nad nenadno smrtjo dr. Janka Zerzerja. Dolgoletni profesor na Slovenski gimnaziji in ravnatelj Višje šole v Št. Petru je bil ljubitelj glasbe, pevec, pobudnik številnih novosti, avtor, politik, predsednik raznih društev in ne nazadnje družinski oče in dedi. Od leta 1971 do 1983 je bil podpredsednik, od leta 1983 do 2010 pa predsednik Krščanske kulturne zveze v Celovcu. Leta 2019 je za življenjsko delo na kulturnem, političnem, publicističnem in pedagoškem področju prejel Tischlerjevo nagrado,” so zapisali v sporočilu za javnost.

Janko Zerzer je ljubil slovensko pesem in svoje domače narečje in ga dosledno uporabljal. Poleg številnih drugih je bila njegova tudi iniciativa Slovenščina v družini, ki naj bi posebej opozarjala na važnost in lepoto narečja, ki ga moremo ohranjati samo v družinah.

“Zahvaljujemo se mu za vse ideje, prispevke, govore, pobude in dobre nasvete, ki smo jih bili deležni skozi mnoga leta! Naše iskreno sožalje velja njegovi družini, sorodnikom in dobrim prijateljem! Izgubili smo ga vsi!” so še sporočili.