Triglav: Pot odrešitve najboljši film o gorski naravi in kulturi

Piše: M. O.

Zmagovalec 20. Festivala gorniškega filma je ameriško-afganistanski film Bena Sturgulewskega Prvaki Zlate doline, ki “uspešno preplete radosti smučanja z uničujočo resničnostjo vojne in prisilnih migracij, s čimer nagovarja občinstva vseh ozadij in generacij”.

Poleg glavne nagrade mesta Domžale je festivalska žirija med 34 filmi v tekmovalnem programu nagradila tudi najboljše v posameznih kategorijah, kjer sta dve lovoriki osvojila slovenska filma. Najboljši film o gorski naravi in kulturi je Triglav: Pot odrešitve Aleša Žemlje in Rožleta Bregarja, najboljši kratki film pa Potezanke, pogače & problemi na Krki Roka Rozmana in Rožleta Bregarja. Najboljši alpinistični film je ameriški Reel Rock: Jezdeci neviht, najboljši plezalni francoski Prihodnost plezanja, najboljši film o gorah, športu in avanturi pa kanadsko-ameriški Počitnice na Baffinu: ljubezen na ledu. Nagrajeni filmi bodo 13. in 14. februarja na ogled v Ljubljani (samo v petek), Domžalah in Radovljici.

Glavno nagrado mesta Domžale je na jubilejnem festivalu osvojil ameriško-afganistanski celovečerni film Bena Sturgulewskega Prvaki Zlate doline, ki je bil nagrajen že na več kot 40 festivalih po vsem svetu. “Premišljena kamera in preudarna raba kontrasta med črno-belimi in barvnimi posnetki ustvarjata prepričljivo podlago, ki gledalcem omogoča, da začutijo povezanost s protagonisti, tako na čustveni kot intelektualni ravni. Poleg tega film uspešno preplete radosti smučanja z uničujočo resničnostjo vojne in prisilnih migracij, s čimer nagovarja občinstva vseh ozadij in generacij,” je svojo odločitev pojasnila festivalska žirija, ki so jo sestavljali korejska doktorica filmskih študij in programska direktorica tamkajšnjega festivala Jinna Lee, britanski publicist in eden od ustanoviteljev portala Planetmountain Nicholas Hobley ter slovenski alpinist in dolgoletni direktor turističnih organizacij v Dolini Soče Janko Humar.

Najboljši film o gorski naravi in kulturi je Triglav: Pot odrešitve režiserjev Aleša Žemlje in Rožleta Bregarja ter producenta Tadeja Gorzetija, ki je z razprodano projekcijo v Cankarjevem domu odprl letošnji festival, do zadnjega kotička pa napolnil tudi Linhartovo dvorano v Radovljici. “Sočutna in taktna zgodba o tragediji, znani po vsej Sloveniji. Izjemni posnetki narave so premišljeno usklajeni z ritmom pripovedi, nesreča pa je prikazana z vrhunsko animacijo. Film predstavlja pomemben prispevek k slovenskemu gorniškemu filmu ter je ganljiv poklon tako posameznikom, ki so v nesreči izgubili življenje, kot preživelim,” je bila enotna žirija. Film bo v Cankarjevem domu znova na ogled 13., v Mestnem kinu Domžale pa 14. februarja.

“Ta film ni nastal zato, da bi obujal tragedijo. Nastal je zato, da bi razumeli. Ko smo začeli ustvarjati Triglav: Pot odrešitve, smo vedeli, da stopamo v zelo intimno zgodbo. V zgodbo človeka, ki je 50 let nosil vprašanja brez odgovorov. V zgodbo o strahu, krivdi, nemoči. In predvsem – o tem, ali si lahko po toliko časa odpustiš,” je pojasnil Rožle Bregar in ponosno dodal: “Festival gorniškega filma je bil za nas priložnost, da ta zgodba prvič zares stopi med ljudi. Ta nagrada pa pomeni, da je film poleg občinstva nagovoril tudi komisijo. Da so v naboru izjemnih filmov prepoznali njegovo iskrenost in namen. Ponosni smo, da je slovenski film s tako občutljivo zgodbo prejel priznanje na tako uveljavljenem festivalu, ki letos praznuje že 20 let. Kot ekipa smo ponosni tudi na to, da smo zgodbo nosili spoštljivo in pogumno. Ta nagrada ni zaključek. Je potrditev, da mora film naprej. Ker ne govori samo o tem, kaj se je zgodilo. Govori o tem, kako živeti naprej. Hvala!”

Nagrado za najboljši kratki film je prejel slovenski film Potezanke, pogače & problemi na Krki Roka Rozmana in Rožleta Bregarja, ki sta v tej kategoriji žirijo prepričala že lani s filmom Trnki, role in resničnost na Soči. Bregar je sploh največkrat nagrajeni režiser v 20-letni zgodovini Festivala gorniškega filma. Pred tremi leti leti je zmagal njegov film Ena za reko: zgodba Save, na 13. Festivalu gorniškega filma je za film Nepoškodovane prejel častno pohvalo žirije v kategoriji gorska narava in kultura, leto prej pa je glavno nagrado mesta Domžale osvojil film Zadnji ledeni lovci, ki sta ga ustvarila z Juretom Breceljnikom.

Najboljši alpinistični film je ameriški film Josha Lowella Reel Rock: Jezdeci neviht, “navdihujoč, hiter film, poln tipičnega belgijskega humorja, ki združuje vrhunske plezalne sposobnosti s sprejemanjem trpljenja z nasmehom na obrazu”. Najboljši plezalni film je ustvaril francoski režiser Guillaume Broust – Prihodnost plezanja “ne ponuja enoznačnih odgovorov, a je premišljen in provokativen, popoln tako za začetnike kot izkušene plezalce”. Najboljši film o gorah, športu in avanturi je kanadsko-ameriški film Rusha Sturgesa Počitnice na Baffinu: ljubezen na ledu, ki “na lahkoten, tekoč in sproščen način prikaže izjemno zahtevno popotovanje po Baffinovem otoku,” vrhunski posnetki pa “gledalcu pustijo neizbrisen vtis o lepoti neokrnjene divjine in predanosti tistih, ki se podajajo v ta odmaknjen svet”.

Žirija je podelila tudi častne pohvale plezalnemu filmu Reel Rock: Smrt zlobnežev (Nick Rosen, ZDA), v kategoriji gore, šport in avantura filmu Dovolj daleč (Julie Carot, Francija) ter v kategoriji gorska narava in kultura filmu Koza 501 (Evrim Çervatoğlu, Turčija).

Festival so z obiskom oz. pogovorom obogatili filmski ustvarjalci in akterji vseh slovenskih filmov, poleg nagrajene dvojice še ekipe filmov ZaPisane gore, 130 let Planinskega vestnika Mojce Volkar Trobevšek in Andreja Podbevška ter Aleš Kunaver in naše prve odprave v najvišja svetovna gorstva Jureta Škrlepa, Gora se ne bo premaknila Petre Seliškar, Drežniška koza in njeni ljudje Marka Kumra, Mustang – pozabljena himalajska dolina Aleša Bravničarja, POTS – V bitki z gravitacijo Črta Potočnika in Prvi zimski dan Mitje Legata. Na festivalu so gostovali tudi hrvaški alpinist in režiser Stipe Božić s filmom Alpski bojevniki, bosansko-hercegovski režiser Zehrudin Isaković s filmom YU Everest 79 ter Marko Magister, snemalec in direktor fotografije pri argentinskem filmu Antarktika – Območje 1.

Poleg kakovostnih filmov so 20. Festivalu gorniškega filma s svojimi zgodbami dali pečat tudi predavatelji: katalonska alpinistka Sílvia Vidal, nagrajena s posebno pohvalo zlatega cepina za izjemen solo vzpon v Patagoniji, primorski alpinist Janko Humar, ki se je ozrl na svojega več kot pol alpinističnega stoletja in gorniško dejavnost v primorskih stenah ter najstarejši slovenski BASE padalec in ‘wingsuit’ letalec Stane Krajnc, pionir razvoja tega športa pri nas. Veliko zanimanja je požela tudi razstava o 20 letih Festivala gorniškega filma, ki ga že vse od začetka organizira Društvo za gorsko kulturo z direktorjem Silvom Karom na čelu: “Z letošnjim festivalom sem nadvse zadovoljen v vseh pogledih. Ne zato, ker praznuje manjši jubilej, temveč zato, ker me veseli, da ima festival po vseh teh letih kaj požeti.”

Predzadnji festivalski dan, v petek, 13. februarja, bo v Cankarjevem domu v Ljubljani še predavanje štajerske alpinistke Mire Zorič, ki bo predstavila svojo pot od prve jugoslovanske ženske himalajske odprave do več kot 2000 vzponov v domačih in tujih gorstvih, ter nemškega alpinista Fabiana Buhla o njegovem svojevrstnem prepletu alpinizma in jadralnega padalstva v Himalaji in Patagoniji.

Projekcije nagrajenih filmov 20. Festivala gorniškega filma

Cankarjev dom, LJUBLJANA

petek, 13. februar 2026

16.00 Kosovelova dvorana: Prihodnost plezanja, Reel Rock: Jezdeci neviht

18.00 Linhartova dvorana: Prvaki Zlate doline

20.00 Linhartova dvorana: Triglav: Pot odrešitve

Linhartova dvorana, RADOVLJICA

petek, 13. februar 2026

20.00 Počitnice na Baffinu: ljubezen na ledu, Dovolj daleč, Reel Rock: Jezdeci neviht

sobota, 14. februar 2026

18.00 Koza 501

20.00 Reel Rock: Smrt zlobnežev, Prihodnost plezanja

Mestni kino DOMŽALE

petek, 13. februar 2026

18.00 Reel Rock: Smrt zlobnežev, Prihodnost plezanja

20.00 Prvaki Zlate doline

sobota, 14. februar 2026

18.00 Počitnice na Baffinu: ljubezen na ledu, Dovolj daleč, Reel Rock: Jezdeci neviht

20.00 Triglav: Pot odrešitve