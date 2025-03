Ob svetem letu: Razstava del 33 umetnikov na temo upanja

Piše: C. R., STA

V frančiškanskem samostanu v Mariboru bodo danes odprli skupinsko razstavo Odsevi upanja, ki združuje slikarska in kiparska dela 33 slovenskih akademskih umetnikov in umetnic na temo upanja. Razstava je nastala ob letošnjem svetem letu v katoliški Cerkvi in bo v prihodnjih mesecih potovala po Sloveniji in zamejstvu.

Sodelujoči umetniki in umetnice so za razstavo ustvarili ali iz svojega dosedanjega opusa izbrali eno delo na temo upanja. Papež Frančišek je namreč izbral upanje kot osrednje sporočilo jubilejnega leta.

Razstavni projekt sta idejno in organizacijsko zasnovali novinarka Ksenja Hočevar in umetnostna zgodovinarka Bernarda Stenovec v sodelovanju z Galerijo Staneta Kregarja in Galerijo Družina.

Razstavo spremlja katalog z reprodukcijami vseh razstavljenih del in s kratkimi predstavitvami avtorjev. Vsak od njih je dodal še kratko misel o upanju, ki se mu je porodila pri izbiri dela za razstavo. Uvodno besedilo je pripravil akademik Milček Komelj, razstavi na pot pa so nekaj besed namenili tudi škofje vseh škofij v Sloveniji.

Umetniška dela so prispevali Igor Banfi, Jože Bartolj, Evgen Bavčar, Katja Bednarik Sudec, Maša Bersan Mašuk, Lucijan Bratuš, Lojze Čemažar, Edo Dolinar, Marjan Drev, Klementina Golija, Herman Gvardjančič, Marta Jakopič Kunaver, Andrej Jemec, Azad Karim, Silva Karim, Andrej Kosič, Janez Kovačič, Sara Križaj, David Ličen, Mira Ličen, Nikolaj Mašukov, Matej Metlikovič, Žiga Okorn, Valentin Oman, Janko Orač, Tomaž Perko, Gregor Pratneker, Jurij Selan, Darko Slavec, Jošt Snoj, Veljko Toman, Klavdij Tutta in Lona Verlich.

Razstava bo do januarja prihodnje leto na ogled v vseh slovenskih škofijah in v zamejstvu. Prva postavitev je v Mariboru, kjer bo danes na pobudo in povabilo nadškofa Alojzija Cvikla tudi srečanje kulturnih ustvarjalcev mariborske nadškofije. S tem sledi papežu Frančišku, ki je februarja povabil v Vatikan predstavnike iz sveta umetnosti in kulture.

Razstava Odsevi upanja se bo aprila preselila v obe Gorici, kjer bo vključena v projekt Evropske prestolnice kulture 2025. V maju in do sredine junija bo na ogled v piranskih cerkvah, nato pa bo do konca julija v Galeriji Staneta Kregarja v Ljubljani.

Pred velikim šmarnom jo bodo postavili v Celju, nato pa še v Novem mestu, Tinju in Murski Soboti. Sredi decembra bo “priromala” v Galerijo Družina v Ljubljani, kjer bodo januarja 2026 z razstavo in simpozijem obeležili tudi 30. obletnico delovanja galerije, sporočajo organizatorji.