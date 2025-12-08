Niko Grafenauer je obeležil 85 let

Piše: C. R.

Pesnik, prevajalec in družbenokritični intelektualec Niko Grafenauer je v petek obeležil 85 let. S svojim delom je pomembno zaznamoval slovensko literarno in kulturno polje. Več kot 20 let je bil urednik leposlovja za otroke pri Mladinski knjigi, velja tudi za enega najpomembnejših sodobnih slovenskih pesnikov. Obenem je tudi prevajalec in esejist.

Leta 1940 rojeni Grafenauer je vsestranski ustvarjalec za otroke in odrasle, eden osrednjih predstavnikov slovenskega pesniškega modernizma in avtor obsežnega ter večkrat nagrajenega opusa, so spomnili pri založbi Mladinska knjiga, kjer je med letoma 1973 in 1995 opravljal delo urednika leposlovja za otroke. S svojo uredniško vizijo, estetskimi merili in zavzetostjo je odločilno prispeval k razvoju kakovostne slovenske mladinske literature ter zaznamoval številne generacije bralk in bralcev.

Ob uredniškem in avtorskem delu je bil tudi glavni urednik revije Problemi in časopisa Ampak ter eden od soustanoviteljev založbe Nova revija, kjer je do upokojitve leta 2002 deloval kot direktor in glavni urednik. V 80. in 90. letih minulega stoletja je bil dejaven v civilnodružbenih gibanjih za osamosvojitev in mednarodno priznanje Slovenije. Od leta 2009 je redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

Kot so še zapisali, se je njegovo pesništvo od umirjenega modernizma zgodnje zbirke Večer pred prazniki iz leta 1962 razvijalo v vse bolj idejno in jezikovno radikalno smer, s ključnimi zbirkami, kot so Stiska jezika, Palimpsesti in Štukature.

Pomemben del njegovega opusa predstavljajo tudi pesniške knjige za otroke in mladino, kot so Pedenjped, Nebotičniki, sedite, Majhnica, Skrivnost in Kaj je na koncu sveta, ter uredniško delo, med katerim izstopa antologija Sončnica na rami. Piše eseje, literarne kritike, študije, radijske igre in prozo za mlade, njegova dela pa so prevedena v številne tuje jezike. Kot prevajalec je slovenski prostor obogatil zlasti s prevodi iz nemščine avtorjev Hansa Magnusa Enzensbergerja, Gottfrieda Benna in Rainerja Marie Rilkeja.

Za svoje ustvarjanje je Grafenauer prejel številne nagrade, med njimi večkrat Levstikovo nagrado, Jenkovo nagrado in Sovretovo nagrado. Leta 2013 je prejel zlatnik poezije, leto pozneje pa še 2014 Župančičevo nagrado za življenjsko delo. Je tudi prejemnik male in velike Prešernove nagrade.