Mestna promenada Brežice 2025 je v polnem razmahu; sledili bodo še vrhunci poletja

Piše: C. R.

Prireditev Mestna promenada Brežice je tudi letos upravičila sloves enega najbolj priljubljenih poletnih dogodkov v Posavju. Vsak večer se staro mestno jedro prelevi v živahno prizorišče glasbe, kulinarike, ustvarjalnosti in druženja.

V prvem tednu pestrega dogajanja so obiskovalce navdušili številni glasbeni nastopi, od dalmatinskega večera s Klapo Semikanta do izjemnega sobotnega koncerta ABBA Real Tribute Banda, ki je staro mestno jedro spremenil v eno samo veliko plesišče. Poklon brežiški ustvarjalnosti je bil tudi otvoritveni koncert Brežice Izbrano, na katerem so pod umetniškim vodstvom Roberta Petana nastopili Nuša Derenda, Niko Zagode, Adrijana Jelen, Rok Ferenčak, Anja Kramar in skupina The Rafters.

Ob otvoritvenem večeru je obiskovalce pričakala Kuhinja na ulici z izbranimi okusi lokalnih gostincev, ki delujejo v okviru kolektivne blagovne znamke Brežice Izbrano: Gostilna Les, Turistična kmetija Vimpolšek, Turistična kmetija Pri Martinovih, Riba in pol, Reset Brewery, Stara gostilna Krulc, Huda., Sladke zgodbe in Mesarija Krošelj.

Otroci so lahko uživali v razgibanem otroškem kotičku, kjer so potekale ustvarjalne, športne in zabavne aktivnosti, ena največjih atrakcij pa je bil zagotovo obisk Pike Nogavičke, ki je s svojo energijo in norčijami navdušila tako najmlajše kot starše. Veliko smeha in gibanja je prinesla tudi sobotna Mini atletska olimpijada, kjer so se otroci preizkušali v različnih športnih izzivih in dokazali, da ima lahko tudi šport svoj prostor na promenadi. Prireditev je z nedeljskim hip hop popoldnevom in večernim plesom pod zvezdami združila vse, ki so si zaželeli sproščenosti, zabave in brezskrbnega večera v dobri družbi.

Kaj sledi do petka, 18. julija?

Tudi v naslednjih dneh se obetajo vsebinsko bogati popoldnevi in večeri za vse generacije. Torek, 15. julija, prinaša priljubljeni Kino pod zvezdami, ki bo tudi letos potekal v Posavskem muzeju Brežice. Na ogled bo ganljiva in navdihujoča italijanska uspešnica Jutri je še en dan.

V sredo, 16. julija, bo na vrsti cirkuška predstava Bratov Malek, ki bo nasmejala vse generacije. Večer bo v znamenju energičnega koncerta Parni Valjak tribute banda P. Valiak, ki bo na oder prinesel večne hite nekdanje jugoslovanske rock scene.

V četrtek, 17. julija, bo na glavnem odru nastopila izjemna vokalistka Maja Keuc, ki bo svojo prepoznavno energijo tokrat združila z glasovi Otroškega pevskega zbora Lučke iz Kapel.

Zaključni večer v petek, 18. julija, bo ponudil spektakel v dveh dejanjih, najprej z atraktivno ognjeno predstavo, nato pa s koncertom ene najbolj prepoznavnih hrvaških rock skupin Vatra.

Zabava, vendar s trajnostno noto

V Zavodu za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, ki prireditev organizirajo v sodelovanju z Občino Brežice in podporniki, med katerimi je tudi zeleni sponzor HESS d.o.o., so z odzivom obiskovalcev in lokalne skupnosti izjemno zadovoljni. »Mestna promenada je dogodek, ki vedno znova preseže pričakovanja. Veseli nas, da je tako dobro sprejeta med domačini in da privablja tudi vedno več obiskovalcev od drugod. Ob tem pa ostaja zvesta svoji viziji podpirati lokalno, misliti trajnostno in ustvarjati kakovostno izkušnjo,« pravijo organizatorji. »

Kot prireditev na poti zero waste z dvema zvezdicama se Mestna promenada Brežice zavzema za zmanjševanje odpadkov, podporo lokalnemu in okolju prijazne rešitve. Obiskovalci so vabljeni, da s svojim ravnanjem soustvarjajo trajnostno zgodbo dogodka. Najvišje priznanje, znak Slovenia Green Destination Platinum, ki ga je destinacija Brežice kot ena izmed samo petih slovenskih destinacij prejela ob otvoritvi, pa je dodatna potrditev uspešnega uresničevanja vizije trajnostnega turizma.

Organizatorji za konec poudarjajo: »Mestna promenada nastaja z ljudmi in za ljudi. Zato hvala vsem, ki s svojo prisotnostjo, odgovornim ravnanjem in pozitivno energijo soustvarjate ta edinstven utrip v središču mesta. Se vidimo tudi v prihodnjih dneh!«