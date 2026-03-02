Izšel je roman Safet iz Šiške: Ena ciganska štorija, ki te zadane v želodec

Piše: Nova24tv.si

Safet iz Šiške: Ena ciganska štorija je kratek roman, ki je nastal kot odziv na nasilne dogodke v zadnjih mesecih in letih. Literarno delo zasnovo črpa iz resničnosti, vendar je le-ta domišljijsko preoblikovana. Zgodba hkrati presega realizem – plemenski poglavar Safet je namreč mož 15 žena in oče 50 otrok. Svoje pleme je vselil v ljubljanski blok in ga naokrog prevaža z zasebnim avtobusom. Je tudi duhovni vodja plemenskega kulta.

Zamisel za kratek roman z naslovom Safet iz Šiške: Ena ciganska štorija (Opomba: na družbenih omrežjih “romska” zaradi algoritmov), se je porodila julija 2025 po več nasilnih dogodkih, ki so pretresli slovensko družbo, zlasti na Dolenjskem.

Avtor literarnega dela Domen Mezeg je v preteklosti že napisal dva dela fantazijske sage Ilonika, tokrat pa se je odločil za bolj realistično osnovo s fantazijsko nadgradnjo. Zamisli je deloma črpal iz resničnega sveta.

Nekaj izkušenj z Romi je pridobil pred več kot desetimi leti na poletnem taboru za romske otroke v madžarskem Miškolcu (program Magis v izvedbi srednjeevropskih jezuitov), pozneje je bilo še nekaj bežnih srečanj z Romi v Sloveniji.

Večino gradiva za pisanje pa predstavljajo medijska poročila, pripovedovanja sorodnikov in prijateljev, ki imajo z Romi neposredne izkušnje, spletni članki in dokumentarni filmi, denimo legendarni Šampionite ot Šutka (tukaj).

Kratek povzetek vsebine

Bojan Mavrič, priljubljeni radijski glas Radia 5, je vajen mirnega vsakdana. V ospredju njegovega sveta so šport, jazz in družinske zadeve. A življenje se mu nenadoma obrne na glavo, ko v studio vstopi Safet Mustafov – ekscentrični bolgarski Rom, ki spominja na mafijskega bosa iz akcijskega filma.

Safet je v ljubljanski Šiški kupil cel stanovanjski blok in vanj vselil svoje pleme: petnajst žena z otroki, ki jih prevaža kar z zasebnim avtobusom. Direktor Radia 5, Tone Jezernik, v Safetu prepozna priložnost za senzacijo in Bojanu naloži nalogo: pripraviti reportažo o skrivnostnem plemenu, ki je močno razburilo neromske sosede. Čeprav sprva okleva, se Bojan poda na pot raziskovanja …