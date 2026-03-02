Izšel je roman Safet iz Šiške: Ena ciganska štorija, ki te zadane v želodec

Piše: Nova24tv.si
Safet iz Šiške: Ena ciganska štorija je kratek roman, ki je nastal kot odziv na nasilne dogodke v zadnjih mesecih in letih. Literarno delo zasnovo črpa iz resničnosti, vendar je le-ta domišljijsko preoblikovana. Zgodba hkrati presega realizem – plemenski poglavar Safet je namreč mož 15 žena in oče 50 otrok. Svoje pleme je vselil v ljubljanski blok in ga naokrog prevaža z zasebnim avtobusom. Je tudi duhovni vodja plemenskega kulta.
Zamisel za kratek roman z naslovom Safet iz Šiške: Ena ciganska štorija (Opomba: na družbenih omrežjih “romska” zaradi algoritmov), se je porodila julija 2025 po več nasilnih dogodkih, ki so pretresli slovensko družbo, zlasti na Dolenjskem.
Avtor literarnega dela Domen Mezeg je v preteklosti že napisal dva dela fantazijske sage Ilonika, tokrat pa se je odločil za bolj realistično osnovo s fantazijsko nadgradnjo. Zamisli je deloma črpal iz resničnega sveta.
Nekaj izkušenj z Romi je pridobil pred več kot desetimi leti na poletnem taboru za romske otroke v madžarskem Miškolcu (program Magis v izvedbi srednjeevropskih jezuitov), pozneje je bilo še nekaj bežnih srečanj z Romi v Sloveniji.
Večino gradiva za pisanje pa predstavljajo medijska poročila, pripovedovanja sorodnikov in prijateljev, ki imajo z Romi neposredne izkušnje, spletni članki in dokumentarni filmi, denimo legendarni Šampionite ot Šutka (tukaj).
Kratek povzetek vsebine
Bojan Mavrič, priljubljeni radijski glas Radia 5, je vajen mirnega vsakdana. V ospredju njegovega sveta so šport, jazz in družinske zadeve. A življenje se mu nenadoma obrne na glavo, ko v studio vstopi Safet Mustafov – ekscentrični bolgarski Rom, ki spominja na mafijskega bosa iz akcijskega filma.
Safet je v ljubljanski Šiški kupil cel stanovanjski blok in vanj vselil svoje pleme: petnajst žena z otroki, ki jih prevaža kar z zasebnim avtobusom. Direktor Radia 5, Tone Jezernik, v Safetu prepozna priložnost za senzacijo in Bojanu naloži nalogo: pripraviti reportažo o skrivnostnem plemenu, ki je močno razburilo neromske sosede. Čeprav sprva okleva, se Bojan poda na pot raziskovanja …
“Nosil je črna sončna očala, na glavi pa karirasto ruto, izpod katere so kukali posamezni temni kodri. Na sebi je imel roza srajco in vijoličen lajbič, spodaj pa trenirko neobstoječe znamke Abbidas. Stopala so prekrivali preveliki usnjeni čevlji. Črni in polakirani. Spominjali so na indijanske kanuje. Okoli vratu je visela pravcata zbirka zlatih ali pa zgolj pozlačenih verižic. Le kdo bi vedel …” (str. 18).“O pišuka! Kva pa je?” Stari se je ustavil. Ena nogo je spustil na asfalt, druga je ostala na pedalu. “Sem novinar Bojan Mavrič, z Radia 5. Raziskujemo romsko problematiko. Nedavno se je v vašo soseščino priselilo romsko pleme. Kako so vam kaj všeč novi sosedje? Bi bili pripravljeni dati kratko izjavo …?” “Pasja trupla se sončijo in napihujejo pred blokom … Nevarnost širjenja bolezni … Smrdijo na sto metrov!” (str. 56./57.).
“Lahko bi malce raziskal njihovo spolno življenje. Menda so romske dame kar zapeljive, strastne in temnopolte … Predvsem pa vredne greha … Sej veš, kri in seks se vedno prodaja!” (str. 65/66).
Literarno delo je izšlo pri založbi Primus in bo kmalu na voljo v knjigarnah. Dolgo je 96 strani, cena pa je 22 evrov.