(FILM) Kaj bomo gledali v kinih v letu 2026?

Piše: Petra Janša

Leto 2026 bo veliko leto za ljubitelje kinematografije, saj bo na voljo vrsta težko pričakovanih filmov vseh žanrov.

Letošnjo leto nas čaka obetavna mešanica težko pričakovanih nadaljevanj, novih franšiz in izvirnih stvaritev priznanih režiserjev. Ne glede na to, ali ste ljubitelji akcijskih filmov, znanstvene fantastike, očarljivih komedij ali ganljivih dram, vam ponudbe ne bo manjkalo. Pa poglejmo le nekaj zanimivih naslovov. V komični drami Amarga Navidad (Grenak božič, op. p.) z Bárbaro Lennie, Leonardom Sbaragliom in Aitano Sánchez-Gijón španski režiser Pedro Almodóvar raziskuje žalost in fikcijo. Ljubitelji političnih trilerjev boste še to zimo uživali v skrivnostih ruskih oblastnikov v Čarovniku iz Kremlja, ki ga je režiral vizionarski ustvarjalec Olivier Assayas z Judom Lawom in Alicio Vikander v glavnih vlogah.

28 let pozneje: Kostni tempelj je nadaljevanje zombie apokalipse, kjer se preživeli soočajo z novo grožnjo v uničenem svetu. Film z Ralphom Fiennesom, Jodie Comer in Jackom O’Connellom v glavnih vlogah je režirala Nia DaCosta. V kinematografe pa se vrača tudi nostalgična satira Hudičevka v Pradi z Meryl Streep, Anne Hathaway in Emily Blunt. Miranda Priestly se mora soočiti z digitalno dobo mode – svet se je namreč premaknil na socialna omrežja. Modna ikonična revija Runway potrebuje oglaševalske prihodke, ki jih nadzira zdaj močna Emily Charlton, Mirandina nekdanja asistentka, ki je postala tekmica v luksuzni industriji.

Nintendo in Illumination so ljubiteljem Super Maria in njegovih prijateljev tokrat pripravili animirano zabavo v vesoljski pustolovščini, navdihnjeni po igri Galaxy. Privrženci Vojnih zvezd pa boste lahko v veliki vesoljski avanturi po padcu Imperija spremljali Pedra Pascala v vlogi Mandaloriana, lovca na glave in varuha »malega Yode« oziroma Groguja. V Pixarjevem petem delu nostalgične animacije Svet igrač se bodo Woody, Buzz in igrače borile proti digitalni revoluciji in elektronskim napravam. Priljubljena animirana pustolovščina Vaiana pa bo dobila igrano različico. Catherine Lagaʻaia se v vlogi Vaiane odzove na klic oceana in se prvič odpravi onkraj grebena svojega otoka Motunui z zloglasnim polbogom Mauijem (Dwayne Johnson) na nepozabno potovanje, da bi svojemu ljudstvu povrnila blaginjo.

In kaj nas še čaka? Veliki Marvelov ameriški superjunaški film Maščevalci: Sodni dan, kjer se maščevalci borijo proti Doctorju Doomu (Robert Downey Jr.) v krizi multiverzuma, pa tudi zaključek trilogije Denisa Villeneuva po knjigi Franka Herberta Dune – Peščeni planet. Prva dva dela sta bila posneta po prvi knjigi iz te serije, tretji del pa se naslanja na drugo knjigo Mesija s Peščenega planeta, kjer se Paul Atreides (Timothée Chalamet) sooča z zarotami kot cesar.