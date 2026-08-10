Festival stare glasbe Seviqc v okviru Poletja v Celju

Festival stare glasbe Seviqc s 14 dogodki se je v okviru programa Poletja v Celju začel 7. avgusta in ga bo bogatil vse do 21. avgusta. Obiskovalcem ponuja šest koncertov, operno pustolovščino za otroke in družine ter sedem pogovorov z domačimi in tujimi umetniki, so sporočili iz Zavoda Celeia Celje.

Kot je povedal umetniški vodja festivala Klemen Ramovš, program zajema glasbo od srednjega veka do konca 19. stoletja in temelji na historični izvajalski praksi. Po njegovih besedah koncerti niso le predstavitev evropske glasbene dediščine, temveč premišljeno oblikovane glasbene zgodbe, ki občinstvo povezujejo z evropskim kulturnim prostorom.

Pomemben del festivala ostajajo pogovori z umetniki pred koncerti, ki obiskovalcem približajo glasbo in ustvarjalni proces ter omogočajo neposreden stik z izvajalci. Festival obenem razvija programski pristop Seviqc Collegiumartis, ki spodbuja sodelovanje slovenskih in tujih glasbenikov, ter glasbeno obeleževanje pomembnih zgodovinskih osebnosti, med njimi Barbare Celjske.

Po Ramovševih besedah mednarodni ugled festivala temelji na jasni umetniški viziji, visokih strokovnih merilih ter odnosu do umetnikov, ki ne prihajajo zgolj odigrat koncerta, temveč postanejo del ustvarjalnega okolja, v katerem so v ospredju raziskovanje, kakovost in dialog z občinstvom.

Festival bo odprl mednarodni ansambel za staro glasbo The Pleasure Garden, ki se posveča angleškemu repertoarju pozne renesanse in zgodnjega baroka. V nadaljevanju bodo nastopili še španska ansambla Qvinta Essencia in Bach Collegium Barcelona, britanski duo Stegmann-Jimenez, srbski ansambel Musica Antiqua Neoplantensis ter madžarski Savaria Baroque Orchestra. Za mlajše obiskovalce bo zasedba OperArija pripravila operno pustolovščino za otroke in družine.

Direktorica Zavoda Celeia Celje Maja Voglar je poudarila, da bo festivalsko dogajanje že tretje leto zapored pomembno prispevalo k poletnemu utripu mesta. Koncerti bodo potekali na zgodovinskih prizoriščih, katerih arhitektura in akustika ustvarjata pristno okolje za izvajanje stare glasbe, pogovori z umetniki pa bodo v mestnih kavarnah.

Festival Seviqc Celje umešča med pomembna evropska središča stare glasbe. Od leta 2003 je član evropske mreže stare glasbe REMA, od leta 2015 pa nosilec evropskega znaka kakovosti EFFE, ki ga Evropsko festivalsko združenje podeljuje festivalom z vrhunskim umetniškim programom in pomembno družbeno vlogo. Od leta 2014 festival poteka tudi pod častnim pokroviteljstvom Slovenske akademije znanosti in umetnosti.