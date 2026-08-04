Po vzdrževalnih delih je Aljažev stolp pripravljen na 131. obletnico

Večjih sprememb na poslikavi zaradi vremenskih razmer, ki so na vrhu Triglava, predvsem pozimi, še posebej ekstremne, restavratorja nista našla, na panorami sta našla samo le manjše, najbrž nenamerne praske, ki so jih manj pozorni obiskovalci povzročili ob gibanju v notranjosti stolpa.

“Glavni poseg na Aljaževem stolpu je bilo barvanje celotne zunanje površine strehe s temno sivo namensko barvo, saj je ta rahlo obledela, predvsem pa zato, ker se je na njej nabralo večje število prask. Večina prask je posledica hoje z derezami. V s snegom bogatih zimah, ko je stolp skrit pod debelo snežno odejo, so dokumentirane prakse lahko nastale tudi z udarci s cepinom. Na mestih odkruškov barve je bila pobarvana zastavica, iz istega razloga pa je bil v celoti osvežen napis »Aljažev stolp« nad vrati. Prebarvani so bili še drugi bolj izpostavljeni deli stolpa, kot so diagonalne opore in prag. Pred vrnitvijo v dolino so bile z nosilnega okvirja spominske plošče ob stolpu odstranjene vse nalepke, s katerimi je bil ta že skoraj v celoti prekrit,” je o restavratorskih delih na Aljaževem stolpu napisal restavrator dr. Martin Kavčič iz ZVKDS Restavratorskega centra.