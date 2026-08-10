Blaž Brodnjak: V nasprotnem primeru ste v SD zgolj združba stremuhov za oblastjo in službami v pasivnem in neustvarjalnem segmentu slovenske družbe

Blaž Brodnjak, bančnik:

“Socialni demokrati (SD) imate zdaj namesto naslajanja od odločitvi Ustavnega sodišča, zaradi katere v razmerah popolne nejasnosti kovčke iz Dežele pakira dodatnih nekaj sto odločevalcev v tržnih dejavnostih, zgodovinsko priložnost, da dokažete, da ste iskrena in pristna levo-sredinska stranka. V Državni zbor v razpravo posredujte zakonodajni paket za bistveno davčno razbremenitev dela, vključno z razvojno kapico, brez katere so najvišji prejemki med najbolj obdavčenimi na svetu in sorazmerno obremenitev premoženja in potrošnje.”

Vir: Nova24tv.si