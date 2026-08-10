Dr. Boštjan M. Turk o nesreči Pirc Musarjeve: “Če se je njen kabinet samo za tisto uro v petek, 31. julija, zapletel v takšne serije neresnic, protislovij in neposrednih laži, česa vsega potem ne vemo za ostale ure, dneve, tedne, leta njenega predsedniškega mandata?”

Piše: G. B.

Od prometne nesreče, v katero je bilo vpleteno predsedniško službeno vozilo Nataše Pirc Musar, je minil že več kot en teden, v tem času pa smo bili priče številnih skrivalnic in sprenevedanj s strani Urada predsednice RS.

Ker ima omenjeni dogodek zaradi posebnih okoliščin tudi politične posledice, smo o tem povprašali tudi politične analitike. Za naš portal je dogodek pokomentiral prof. dr. Boštjan M. Turk, sicer avtor številnih knjig in izkušeni komentator.

Prof. dr. Turk je dogajanje opisal z besedami, da zadeva Nataše Pirc Musar in nesreča v predoru Kastelec razkriva, da se je samo za eno uro predsedniškega mandata predsednica zapletla v neverjeten kokon neresnic, od katerih je mogoče določiti kar sedem jeder, ki so s tega stališča problematična:

»Prevoz je bil opravljen v skladu z veljavno zakonodajo.« Urad PRS je sprva zatrjeval, da je bil prevoz predsednice s Hrvaške na službeno obveznost v Komendi zakonit.

Pirc Musarjeva je nato priznala, da med vožnjo ni bila pripeta z varnostnim pasom, kar je v nasprotju s trditvijo, da je bil prevoz opravljen v skladu s predpisi. Trditev oziroma prikaz, da je bila predsednica pripeta. Po navedbah članka naj bi se pred tem v javnosti oziroma prek medijev širila informacija, da je bila med vožnjo pripeta.

Kasnejše priznanje, da ni bila, to informacijo postavlja pod vprašaj. In še posebej se postavlja vprašanje, če ni bila pripeta, zakaj ne. »Na pot se je odpravila pravočasno.« Kabinet predsednice je po nesreči sporočil, da se je odpravila pravočasno, z upoštevanjem potrebnega potovalnega časa in dodatne 20-minutne rezerve.

Besedilo temu nasproti postavlja uradni podatek, da je morala biti v Komendi ob 18.30. Časovna razlaga poti Koper–Komenda. Po pričevanju, navedenem v članku, je bila 31. julija okoli 15.15 pot Koper–Ljubljana zaradi zastojev ocenjena na približno 2 uri in 10 minut , dejansko pa je trajala približno 2 uri in 30 minut .

, dejansko pa je trajala približno . Temu je treba prišteti še približno pol ure od Ljubljane do Komende.

Če je ta časovna rekonstrukcija pravilna, bi morala kolona kreniti bistveno prej, če je želela biti v Komendi ob 18.30. Urad predsednice trdi, da je bilo vse v redu. Trditev, da je bila nesreča posledica običajne prometne situacije oziroma da ni bilo časovnega pritiska. Iz časovne rekonstrukcije izhaja nasprotna možnost: da je bil odhod prepozen in da je bilo treba del zamude nadoknaditi. Razlaga glede poškodbe in počitka. Pirc Musarjeva je povedala, da bo zaradi zloma ključnice morala najmanj 14 dni počivati in je zaradi poškodbe odpovedala udeležbo na Sinjski alki.

in je zaradi poškodbe odpovedala udeležbo na Sinjski alki. Hkrati je bila tri dni po nesreči opažena v Planetu Koper, kjer se je sprehajala in nakupovala.

Urad PRS je potrdil, da je bila tam, vendar pojasnil, da ni bila na bolniškem staležu, ampak na dopustu. Prevozi zasebnih prijateljic z vozili Urada PRS. In še zadnje: kar je NPM tudi zamolčala ali prikrila, namreč da je uporaba službenega kombija za prevoz zasebnih prijateljic, med drugim Viktorie Krivolutskaje, na festival Melodije morja in sonca, pač sporna.

»Sedaj pa se moramo zelo enostavno vprašati: če se je NPM oz. njen kabinet v samo eni uri, to je 31. 7. 2026, med 16. in 17h, ko se je zgodila nesreča, zapletel v takšne serije neresnic, protislovij in neposrednih laži, česa vsega potem ne vemo za ostale ure, dneve, tedne, leta njenega predsedniškega mandata? To pa bi bilo vprašanje za kakšno širšo preiskavo,« je še zapisal dr. Boštjan M. Turk.