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ponedeljek, 10 avgusta, 2026
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Aleksander Reberšek opozarja, da je referendumska pobuda zmaga in politika Levice, da bo ljudi naredila revne in bo lahko vladala!

FokusSlovenija
Levica bi na vsak način rada vladala "enakim v revščini". (Foto: Borut Živulović / F.A.Bobo)

Piše: Celjski glasnik

Medtem, ko je po spremembi Ustave RS veljalo, da dejansko zakonodajni referendumi, ki se navezujejo na davke, niso dopustni, je tokrat Ustavno sodišče spremenilo sodno prakso.

Ker kot je pred leti nakazala nekdanja poslanka takrat MSC Jasna Murgel, je Slovenija dobila izredno profilirano (levo) ustavno sodišče, zato je sedaj kot kaže praksa povsem drugačna. Da gre za profilirano odločitev, je denimo opozoril tudi profesor Žiga Turk.

Seveda so ob tem takoj s svojo propagando pričeli v Levici, kjer so se štiri leta trudili narediti Slovenijo čim bolj revno, izključno zato, da bi sami lahko vladali. In tudi tokrat ni nič drugače, saj namesto, da bi ljudem privoščili več v žepu, bodo sedaj naredili vse, da bodo ljudje imeli čim manj na mesec. Tako so prepričani, da je demokratična pravica državljanov referendum takrat, ko gre za njihove pobude, ko drugi predlagajo referendume, pa gre za nedemokratične procese.

Kaj pomeni ta odločitev za državljane in kaj za  politiko je lepo opisal poslanec NSi-ja Aleksander Reberšek“Povejte upokojencem, da bodo še naprej plačevali prispevek za dolgotrajno oskrbo, ki jim sicer ne bi bilo treba. To je vaša  politika “bodi reven, da boš lahko poželel”. To je vaša zmaga”

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