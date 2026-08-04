44. Festival Radovljica 2026 je pred vrati; napoved prvih dveh koncertov

Piše: C. R.

Do začetka 44. Festivala Radovljica 2026 nas loči le še nekaj dni. Že to soboto, 8. avgusta, se bo začel eden najuglednejših slovenskih festivalov stare glasbe, ki bo do 25. avgusta v Radovljico znova pripeljal vrhunske glasbene poustvarjalce z vsega sveta ter ponudil izjemne koncertne programe.

Letošnji Festival Radovljica bo na desetih koncertih predstavil glasbeno potovanje skozi skoraj osem stoletij evropske glasbene zgodovine – od trubadurskih pesmi iz časa kralja Riharda Levjesrčnega do komorne glasbe Johannesa Brahmsa. Na festivalu bo nastopilo 48 glasbenikov iz več kot dvajsetih držav, večina koncertov pa bo izvedena na zgodovinskih glasbilih.

Festivalsko dogajanje se bo začelo z otvoritvenim koncertom Godalnega kvarteta Altemps v soboto, 8. avgusta, nadaljevalo pa v ponedeljek, 10. avgusta, z izvedbo oratorija Magdalenino spreobrnjenje Giovannija Bononcinija, največjega tekmeca Georga Friedricha Händla.

1. KONCERT

Sobota, 8. avgusta 2026, ob 20.00, radovljiška graščina

MOZART, HAYDN IN BEETHOVEN



Godalni kvartet Altemps

Stefano Barneschi, violina

Angelo Calvo, violina

Ernest Braucher, viola

Marco Testori, violončelo

Festival bo odprl Godalni kvartet Altemps, ki igra na zgodovinska glasbila s črevnatimi strunami. Z glasbo treh velikanov klasicizma in zgodnje romantike – Mozarta, Haydna in Beethovna – bo predstavil razvoj godalnega kvarteta v eno najpretanjenih oblik komorne glasbe. Ansambel sestavljajo štirje priznani italijanski glasbeniki, člani vodilnih evropskih baročnih orkestrov.

2. KONCERT

Ponedeljek, 10. avgusta 2026, ob 20.00, cerkev sv. Petra, Radovljica

GIOVANNI BONONCINI: ORATORIJ MAGDALENINO SPREOBRNJENJE

Kathrin Hottiger sopran (Marija Magdalena)

Francesca Ascioti alt (Marta)

Johanna Rosa Falkinger sopran (Božja ljubezen)

Lisandro Abadie bas (Zemeljska ljubezen)

Baročni orkester Festivala Radovljica

Domen Marinčič, glasbeno vodstvo

Največji letošnji festivalski projekt bo izvedba oratorija Magdalenino spreobrnjenje Giovannija Bononcinija s štirimi pevskimi solisti in Baročnim orkestrom Festivala Radovljica pod vodstvom Domna Marinčiča. Ko je Bononcini ustvaril oratorij o Mariji Magdaleni, je že veljal za enega vodilnih evropskih skladateljev. Pozneje je v Londonu postal Händlov največji tekmec. Njuno rivalstvo je bilo tako silovito, da se je občinstvo razdelilo na dva tabora, po pripovedovanju sodobnikov pa je Händel v času Bononcinijeve največje priljubljenosti celo za nekaj časa opustil skladanje novih oper.

Izvedba nadaljuje niz velikih festivalskih projektov, med katerimi so v preteklih letih zazveneli oratoriji Judita Alessandra Scarlattija, Sveti Janez Krstnik Alessandra Stradelle in Sveta Neža Bernarda Pasquinija. Solisti bodo Kathrin Hottiger, Francesca Ascioti, Johanna Rosa Falkinger in Lisandro Abadie.