Letos je v Števerjanu zmago slavil ansambel Oblak

Piše: Lucija Kavčič

Finale letošnjega, že 54. festivala narodnozabavne glasbe v Števerjanu je potekal 6. julija. Prvo nagrado ter nagrado za debitanta festivala je prejel ansambel Obisk. Podelili so tudi nagradi za najboljšo melodijo in besedilo ter nagrado občinstva.

Tridnevni festival narodnozabavne glasbe Števerjan je ena najpomembnejših prireditev slovenske narodnozabavne glasbe v zamejstvu. Na tradicionalnem prizorišču pod borovci ga organizira Slovensko katoliško prosvetno društvo Frančišek B. Sedej iz Števerjana. Festival so prvič organizirali leta 1971, sicer pa prireditev tradicionalno poteka v mesecu juliju na italijanski strani Brd, na območju, ki ga večinoma poseljujejo Slovenci.

Finale osmih

Letošnji festival se je začel v petek, 3. julija, zvečer. Prijavljeni ansambli – letos jih je bilo deset – so se predstavili z izvedbo dveh skladb v živo: ene iz zakladnice slovenske narodnozabavne glasbe in ene nove tekmovalne skladbe. V soboto je sledil revijalni del s tradicionalno festivalsko veselico pod borovci, v nedeljo pa še finalni večer, ko je nastopilo osem finalistov, ki so se potegovali za nagrade strokovne žirije in občinstva.

Strokovno komisijo za glasbo so sestavljali Marijana Mlinar, Hanzi Kežar, Jani Rednak, Igor Podpečan, Mike Orešar, Patrick Quaggiato ter Nikolaj Pintar kot predstavnik društva Sedej, ki je organizator festivala. V komisiji za besedila izvirnih skladb pa so odločale Costanza Frandolic, Marija Kostnapfel in Martina Valentinčič. Obema komisijama je predsedoval Matija Corsi, predsednik Slovenskega katoliškega prosvetnega društva Frančišek B. Sedej iz Števerjana.

Nastop osmih ansamblov

Med borovci v Števerjanu se je tekmovalni del festivala začel z enourno zamudo. Predviden je bil ob 17. uri, a se je zaradi dežja začel uro kasneje. Nebo se je nato vendarle razjasnilo, zato je lahko vseh osem ansamblov nemoteno nastopilo. Po odločitvi komisije je ob koncu nedeljskega večera sledila razglasitev zmagovalcev letošnjega tekmovanja. Strokovna komisija za glasbo je podelila prvo, drugo in tretjo nagrado za splošni vtis ansambla na 54. festivalu narodnozabavne glasbe Števerjan, nagrado za debitanta ter nagrado za melodijo. Strokovna komisija za besedila je podelila nagrado za besedilo, občinstvo pa je z glasovanjem izbralo prejemnika nagrade občinstva.

Glavne nagrade

Tako so letos prvo nagrado števerjanskega festivala v vrednosti 1400 evrov in nagrado za debitanta festivala v vrednosti 200 evrov podelili ansamblu Obisk. Prvo nagrado je ansamblu Obisk izročil predsednik S.K.P.D. Frančišek B. Sedej Matija Corsi, nagrado za debitanta pa predsednik Mladinskega krožka F. B. Sedej Patrik Manià. Drugo nagrado festivala narodnozabavne glasbe v vrednosti 800 evrov je iz rok predsednika SSO Walterja Bandlja prejel ansambel Gajstni muzikanti, tretjo nagrado v vrednosti 500 evrov pa je ansamblu Jazbeci podelil predsednik ZSKP Miloš Čotar.

Druge nagrade

Poleg glavnih nagrad je komisija podelila še nekaj drugih nagrad. Nagrado za najboljšo melodijo med izvirnimi skladbami v vrednosti 200 evrov je iz rok člana komisije za glasbo Nikolaja Pintarja prejel Joško Jerina, avtor skladbe »Čed’n muzikant« v izvedbi ansambla Škof. Podelili so tudi nagrado za besedilo v vrednosti 200 evrov, ki jo je Mateji Tušek, avtorici besedila skladbe »Njen predpasnik«, ki jo je izvedel ansambel Jazbeci, izročila članica komisije za besedilo Costanza Frandolic. Nagrado občinstva 54. festivala narodnozabavne glasbe Števerjan v vrednosti 500 evrov, ki jo je s pomočjo glasovnic podelilo občinstvo, pa je letos prejel ansambel Škof. To nagrado je podelil župan Občine Števerjan Marjan Drufovka, je v sporočilu za javnost zapisalo Slovensko katoliško prosvetno društvo Frančišek B. Sedej. Na števerjanskem festivalu so letos poleg omenjenih ansamblov nastopili še ansambel Ekstaza, ansambel Miha Trčka, ansambel Hmelbojsi in ansambel Namig. Lani je nagrado za najboljši ansambel festivala prejel ansambel Kunstosi, nagrado občinstva ansambel Vrabci, nagrado za besedilo pa Igor Pirkovič.

Nagovor Matije Corsija

»Poleg velikega odra in ozvočenja za nastopajoče in za vas, draga publika, v zadnjih letih vedno pripravimo tudi izvirno kuliso. Letošnjo sceno bogatijo čebele in satovje. Ni je lepše prispodobe, ki bi lahko opisala ta festival. Čebela že od nekdaj simbolizira marljivost, sodelovanje, vztrajnost in predanost skupnemu cilju. Prav te vrednote so skozi več kot pol stoletja omogočale rast in razvoj festivala v Števerjanu – dogodka, ki presega posameznika, ker je sad skupnosti,« je na števerjanskem odru med finalom povedal predsednik društva Sedej Matija Corsi. Opozoril je na skrb organizatorja tekmovanja, društva S.K.P.D. Frančišek B. Sedej, da festivalske viže ne utihnejo z zadnjim aplavzom, ampak da odmevajo še dolgo. To omogoča letos prenovljeni podkast, v katerem je zbranih že 1070 izvirnih skladb, ki so zazvenele na števerjanskem festivalu, vključno z osmimi skladbami letošnje izvedbe. Corsi je z odra čestital in se zahvalil Lojzetu Hledetu, enemu od očetov festivala v Števerjanu, ki je pred kratkim praznoval 80. rojstni dan. Hledetu je z odra voščil tudi domači župan Marjan Drufovka. Napovedovalca letošnjega festivala sta bila Valentina Oblak in Eugen Ban.