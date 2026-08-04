Notranji ministri EU po migrantski krizi v Ceuti za okrepitev zunanjih meja unije

Piše: C. R.

Notranji ministri EU so na današnji izredni videokonferenci poudarili pomen boja proti tihotapljenju migrantov in okrepitvi zunanjih meja EU. Na srečanju, sklicanem v luči migrantske krize v španski eksklavi Ceuta, so hkrati izrazili solidarnost s Španijo. Evropski komisar za migracije Magnus Brunner je dejal, da je EU uspešno prestala “preizkus”.

Evropska unija je uspešno prestala “preizkus” varnosti meja in “odpornosti na dezinformacije” pri obvladovanju migrantskega navala na Ceuto, je po srečanju notranjih ministrov sedemindvajseterice v Bruslju dejal Brunner. Ob tem je opozoril, da je minuli teden mejo v samo nekaj urah prečkalo več kot 70.000 ljudi, kar so spodbudile kriminalne mreže tihotapcev in tudi dezinformacije na družbenih omrežjih.

“Mislim, da je Evropa ta preizkus zagotovo prestala,” je poudaril komisar za notranje zadeve in migracije.

Kot je po srečanju sporočilo irsko predsedstvo Sveta EU, so ministri poudarili enotnost in izrazili podporo Španiji, potem ko so migranti preplavili špansko eksklavo v severni Afriki, kar je povzročilo velike napetosti med državami članicami EU, več članic pa je bilo kritičnih do Španije zaradi njene priseljenske politike.

“EU je enotna in pripravljena podpreti Španijo ter zaščititi naše zunanje meje pred nezakonitimi migracijami,” so zapisali v sporočilu Sveta EU. Ministri so na srečanju tudi pozdravili hiter in učinkovit odziv španskih oblasti na razmere v Ceuti.

“Zunanje meje EU so naša skupna odgovornost, migracije pa zahtevajo enoten evropski odziv,” je dejal predsedujoči Svetu EU, irski minister za notranje zadeve in migracije Jim O’Callaghan.

Kot je še dejal, je današnje srečanje državam članicam ponudilo priložnost za izmenjavo mnenj o pomenu varovanja zunanjih meja EU, med drugim, da ocenijo ukrepe, ki jih EU že ima na voljo, in ugotovijo, kje je potrebno nadaljnje sodelovanje.

Ministri so se strinjali, da “se je treba še naprej neusmiljeno boriti proti mrežam tihotapcev migrantov”, pospešiti vračanje kot tudi okrepiti zunanje meje EU ter vzpostaviti tesna partnerstva s tretjimi državami.