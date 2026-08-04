Po španskih podatkih v Ceuto vstopilo 72.000 migrantov, večina vrnjena v Maroko

Piše: STA

Španija je v Maroko vrnila 70.000 od 72.000 migrantov, ki so prejšnji teden nezakonito vstopili v špansko eksklavo Ceuta v severni Afriki, je danes v Madridu sporočil španski notranji minister Fernando Grande-Marlaska. Po izredni videokonferenci s kolegi iz EU je izpostavil, da schengenski prostor med vdorom prebežnikov ni bil ogrožen.

Minister Grande-Marlaska je na novinarski konferenci po sodelovanju na videokonferenci notranjih ministrov EU, ki so jo sklicali po dogajanju v Ceuti, sporočil, da so “ugotovili, da je v Španijo nezakonito vstopilo 72.000 ljudi, od katerih jih je 70.000 že zapustilo državo”. S tem je posodobil prejšnji podatek o 50.000 migrantih, ki so v eksklavo nezakonito vstopili iz Maroka, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zagotovil je tudi, da schengenski prostor med množičnim prihodom prebežnikov ni bil ogrožen. “Schengenski prostor v tej krizi nikakor ni bil ogrožen,” je dejal v odgovor na ostro kritiko več evropskih voditeljev glede tega izrednega dogajanja v Ceuti. “Schengenski prostor ni bil nikoli v nevarnosti, niti v najmanjši meri,” je zatrdil.

Dejal je, da ni razumel, zakaj je Italija takrat prekinila izvajanje schengenskega sistema s Španijo. “Ta ukrep je bil popolnoma nepotreben in nesorazmeren,” je dejal, saj da ni bilo nobenega tveganja za sekundarne migracijske tokove, ker za Ceuto velja poseben režim. Izpostavil je, da je “tudi agencija Frontex poročala, da schengenski prostor nikoli ni bil ogrožen”, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Po njegovih besedah je bilo na videokonferenci pojasnjeno, da za Ceuto velja poseben režim od leta 1991 in da te španske eksklave nihče ne more zapustiti brez nadzora na meji. Poudaril je, da so na konferenci Španiji “priznali delo”, ki ga je opravila pri obvladovanju krize.