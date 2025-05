Zletel s ceste in “zadremuckal” za volanom, policiste skoraj vrglo na rit, kar so našli

Piše: C. R.

Minulo soboto si bo dobro zapomnil 24-letni voznik, ki je v jutranjih urah po celonočnem “krokanju” krepko pod vplivom maliganov zapeljal s ceste v jarek pri Glogovem Brodu.

K sreči se ni poškodoval, je pa očitno nato za volanom “zadremuckal”. Zbudili so ga šele možje postave, ki so prišli na kraj nesreče. Ko ga želeli preiskusiti z alkotestom, je to odločno odklonil. To pa seveda še ni vse, saj so policisti ugotovili, da je tudi njegov avtomobil neregistriran in opremljen z ukradenima registrskima tablicama.

Avtomobil so seveda zasegli, njegovega lastnika pa čaka srečanje s sodnikom, seznam grehov je kar precejšen.