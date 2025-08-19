Želja po maliganih ga je zapeljala v greh – vlomil v gostilno in končal na urgenci

Piše: C. R.

Policijska uprava Ljubljana je zabeležila nekoliko nenavaden poskus vloma v gostinski lokal.

Včeraj, okoli 6.30, so bili policisti obveščeni o vlomu v gostinski lokal na območju centra Ljubljane. Očitno je zlikovec vlomil že nekaj ur prej in se kar nekaj časa zadrževal v notranjosti, da so vmes prišli zaposleni in obvestili policijo. Možje v modrem so dolgoprsteža seveda prijeli, vendar ga niso mogli odpeljati na postajo, saj so ugotovili, da se je pri vlomu nekoliko poškodoval, takoj po vlomu pa je spraznil kar nekaj steklenic alkoholnih pijač. Zato so poklicali na pomoč reševalce, ki so opitega vlomilca odpeljali na urgenco.

Policisti še nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo zoper osumljenega podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo. Verjetno pa ga čaka tudi zdravljenje odvisnosti od alkoholnih pijač.