20.9 C
Ljubljana
nedelja, 7 septembra, 2025
e-Demokracija
ENG
...

Zbiral denar za svojega kakor bolnega otroka, nato pa …

Kronika
(foto: Furs)

Piše: C. R. 

Kranjski policisti so bili včeraj okoli 10.30 obveščeni o drzni tatvini iz stanovanja na Zevnikovi ulici v Kranju.

Kot sporočajo, je 84-letni oškodovanki na vrata pozvonil moški in jo prosil za denar za svojega bolnega otroka, ki ji ga je pokazal tudi na fotografiji, ob tem je stanovalki velikodušno ponujal šopek vrtnic. Čeprav mu je oškodovanka ponudila 50 evrov, mu to ni bilo dovolj in jo je prosil, naj mu prinese več. Odšla je v stanovanje, on pa za njo, kjer mu je dala še 10 evrov. Takrat pa ji je iz denarnice vzel še 5 evrov in odšel neznano kam.

Po pridobljenem opisu naj bi bil moški star med 45 in 50 let, visok okoli 170 cm, oblečen v temna oblačila, košatih temnih las. Po obrazu naj bi bil poraščen. Govoril je v polomljeni slovenščini.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

Kronika

V Trstu aretirali terorista, v Italijo je prišel preko Slovenije – pred nekaj dnevi pa prijeli tudi slovenskega tihotapca migrantov

Kronika

Vročekrvna gostja lokala, tole so morali storiti z njo

Kronika

Celjske “džankije”, ki so vlamljali in ropali, zalotili pri dejanjih – dva od njih so izpustili na prostost

Fokus

Ljudska iniciativa Šentjernej: “Si želimo živeti v takšni družbi in okolju, kjer se nasilnežem takole stopi v bran? Andrej, s teboj smo!”

© Nova obzorja d.o.o., 2025