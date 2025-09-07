Zbiral denar za svojega kakor bolnega otroka, nato pa …

Piše: C. R.

Kranjski policisti so bili včeraj okoli 10.30 obveščeni o drzni tatvini iz stanovanja na Zevnikovi ulici v Kranju.

Kot sporočajo, je 84-letni oškodovanki na vrata pozvonil moški in jo prosil za denar za svojega bolnega otroka, ki ji ga je pokazal tudi na fotografiji, ob tem je stanovalki velikodušno ponujal šopek vrtnic. Čeprav mu je oškodovanka ponudila 50 evrov, mu to ni bilo dovolj in jo je prosil, naj mu prinese več. Odšla je v stanovanje, on pa za njo, kjer mu je dala še 10 evrov. Takrat pa ji je iz denarnice vzel še 5 evrov in odšel neznano kam.

Po pridobljenem opisu naj bi bil moški star med 45 in 50 let, visok okoli 170 cm, oblečen v temna oblačila, košatih temnih las. Po obrazu naj bi bil poraščen. Govoril je v polomljeni slovenščini.