Včerajšnja nesreča na štajerski avtocesti terjala smrtno žrtev

Piše: C. R.

“Včeraj, nekaj pred 14. uro, smo bili obveščeni o prometni nesreči, ki se je zgodila na avtocesti v bližini avtocestnega počivališča Zima, v smeri proti Mariboru,” so sporočili iz PU Celje.

V prometni nesreči so bila udeležena tri tovorna vozila. 49-letni voznik tovornega vozila, državljan Češke, je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo trčil v tovorno vozilo, ki je pred njim stalo v koloni, le tega je odbilo v še eno tovorno vozilo. Vozilo povzročitelja je zagorelo, voznik je zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrl.

“To je letošnja deveta smrtna žrtev prometnih nesreč na območju Policijske uprave Celje.

Voznike znova opozarjamo, da bo do predvidoma konca avgusta zaradi del na avtocesti, promet med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, potekal po enem prometnem pasu v vsako smer, zaradi česar je pričakovati zastoje. Vozniki naj še posebej skrbno upoštevajo cestno prometno signalizacijo in vozijo previdno in strpno,” so sporočili.