Nalit kot strela za volanom traktorja zaspal kar sredi vožnje

Piše: C. R.

Šentjernejski možje postave so včeraj imeli opravka s starejšim možakarjem, ki je svoja kmetijska opravila kombiniral z maligani.

Očitno mu je bilo pošteno vroče in je morala biti tudi količina opojne pijače precejšnja, saj je na območju Javorovice ustavil traktor sredi ceste in za volanom kratko malo zaspal. Prebudili so ga šele možje v modrem, ki so dobili obvestilo o nenavadni oviri na cesti. Vendar se precej opiti 64-letnik ni dal in je odločno odklonil kakršenkoli preizkus alkoholiziranosti. Tako da ni znano natančno, koliko ga je imel “pod kapo”. Očitno je bil slabe volje, ker so ga motili sredi počitka.

Vsekakor pa je takoj dobil prepoved vožnje, čaka pa ga tudi srečanje s sodnikom.