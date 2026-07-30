Drzno prehitevanje se je skoraj končalo s tragedijo

Piše: C. R.

PU Novo mesto poroča, da je sinoči prišlo do hujše prometne nesreče na območju Novega mesta. Udeleženih je bilo več vozil.

Vse se je začelo, ko je 60-letni voznik vozil osebni avtomobil iz smeri Žabje vasi proti Ločni, očitno pa se mu je zelo mudilo, saj je začel prehitevati osebni avtomobil, ki ga je pred njim vozil 21-letni voznik. Ob tem pa se ni prepričal, če to lahko stori varno. Njegova ruska ruleta bi se skoraj končala tragično, saj je nasproti nič hudega sluteč pripeljal 25-letnik in vanj čelno trčil. Ob trčenju je vozilo 60-letnika odbilo še v avtomobil, ki ga je ravnokar prehiteval, medtem ko je v avtomobil 25-letnika trčil še 48-letni voznik, ki je vozil za njim.

Oba voznika, ki sta čelno trčila, so odpeljali v bolnišnico, za življenje 60-letnika se še borijo. Zdravstveno so oskrbeli še dva potnika iz povzročiteljevega vozila ter 21-letnega voznika, ki so se lažje poškodovali.

Danes zgodaj zjutraj pa se je pri Otočcu ponesrečila motoristka. Po ugotovitvah novomeških policistov je 50-letna motoristka trčila v srno, ki je nenadoma stekla na cesto. Hudo poškodovano motoristko so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Že sinoči pa se je zgodila prometna nesreča na cesti med Šmarjem in Velikim Banom na območju PP Šentjernej. Po prvih ugotovitvah šentjernejskih policistov je 25-letni voznik osebnega avtomobila volkswagen passat zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in zapeljal s ceste. Lažje poškodovanega voznika in lažje poškodovani potnici v njegovem vozilu so reševalci oskrbeli. Izkazalo pa se je, da 25-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 1,7 promila alkohola. Kasneje je ena izmed potnic zatrjevala, da je vozila ona, vendar pravzaprav ni bila kaj dosti manj “potrjena”. Policisti nadaljujejo z ugotavljanjem odgovornosti za prometno nesrečo in ostalih okoliščin. Na podlagi ugotovitev bodo zoper povzročitelja nesreče ukrepali v skladu s pristojnostmi.

Včeraj nekaj pred 7. uro pa se je zgodila prometna nesreča na Seidlovi cesti v Novem mestu. Po prvih ugotovitvah policistov PP Novo mesto je 46-letna voznica zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in trčila v poslovno stavbo. Reševalci so jo oskrbeli in po podatkih iz bolnišnice se v nesreči ni poškodovala.