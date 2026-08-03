Urad predsednice se spreneveda in trdi, da oseba v avtomobilu, v katerem se je prevažala Nataša Pirc Musar in je bila poškodovana v nesreči, “ni javna oseba”

Piše: G. B.

Očitno nedavna prometna nesreča, v kateri se je poškodovala predsednica republike Nataša Pirc Musar, dobiva nove razsežnosti. Nesreča je še vedno zavita v tančico skrivnosti, saj v nasprotju z nesrečami običajnih državljanov, ki jih policijske uprave podrobneje opišejo v dnevnem biltenu dogodkov, o njej nismo izvedeli praktično ničesar.

V soboto, 1. avgusta, je PU Koper sporočila naslednje:

“Včeraj ob 16.57 smo bili obveščeni o prometni nesreči na avtocesti v smeri Ljubljane, v kateri sta bili udeleženi službeni vozili policije, ki sta vozili v koloni spremstva varovane osebe. Po do sedaj zbranih podatkih sta bili v prometni nesreči poškodovani dve osebi, ena oseba je zadobila lažje, druga v vozilu pa hude telesne poškodbe. Obe sta bili z reševalnim vozilom odpeljani v Splošno bolnico Izola. Zaradi izvajanja nujnih interventnih aktivnosti in ogleda kraja prometne nesreče je bil predor Kastelec začasno zaprt za ves promet. Ponovno je bil odprt ob 20.19 uri. Preiskava nesreče še poteka. O nesreči je bil obveščen pristojni oddelek Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije.”

Istega dne, ko je PU Koper objavila sporočilo o nesreči (seveda brez omembe predsednice, pač pa o tem, da sta bili udeleženi vozili v spremstvu?!), se je oglasil tudi urad predsednice republike in sporočil, da je bila Nataša Pirc Musar poškodovana v nesreči, ko se je odpravljala z dopusta na Hrvaškem na dogodek v Komendi. Brez dodatnih pojasnil.

Naša novinarka Vida Kocjan je na urad naslovila vprašanja, zakaj je obvestilo prišlo šele v soboto, ali je predsednica odšla s Hrvaške pravočasno (glede na uro nesreče), da spremstvu ni bilo potrebno “urgentno” dirkati in loviti tajming, ali obstaja videozapis nesreče (glede na predor), iz katerega bi bila razvidna nujnost vožnje, hitrost vozil in ali so se spremljajoča vozila držala pravil vožnje v predoru ob morebitni (ne)prioritetni vožnji, pa tudi kdo je druga oseba, ki je bila v nesreči huje poškodovana.

Urad je odgovoril takole:

Urad predsednice republike je javnost o prometni nesreči, v katero je bila vključena predsednica republike, sam obvestil takoj, ko so bile znane ključne okoliščine dogodka. Kot je bila javnost že ustrezno seznanjena, sta bili v nesreči poškodovani predsednica republike in sopotnica v vozilu, ki ni javna oseba.

Predsednica republike se je na službeno pot odpravila pravočasno, skladno z oceno potrebnega potovalnega časa do Komende in upoštevajoč še 20 minut rezervnega časa, in sicer ob 16.10 za predviden prihod na dogodek ob 18.30.

Policijska preiskava dogodka še poteka, zato drugih podrobnosti, razen tistih, ki so bile javnosti že posredovane, v Uradu predsednice republike trenutno nimamo. Prav tako tudi nismo pristojni za preiskavo nesreče, to je izključna pristojnost policije.

Glede na razpoložljive podatke očitno v vozilu, kjer se je nahajala predsednica, ni bil njen mož Aleš Musar, ki sicer velja za javno osebo. Pač pa nekdo, čigar identiteto ščitijo. Če ni javna oseba, zakaj se torej prevaža v predsedniškem vozilu in to s spremstvom, seveda na račun davkoplačevalcev? To je zelo zanimivo in tudi tehtno vprašanje.

Na spletu se je sicer kmalu po nesreči pojavila informacija, da je bila z Musarjevo ob nesreči njena zaupnica, ruska državljanka Victoria Krivolutskaya, tudi njena bowling partnerka. Beremo lahko tudi, da je Krivolutskaya leta 2007 povzročila prometno nesrečo s smrtnim izidom, s kraja je pobegnila in po poskušala krivdo prevaliti na sopotnico. S Pirc Musarjevo je poslovno povezana, predvsem v zvezi s podjetji, ki so sicer vezana na Rusko dačo v Gameljnah.

Kot navaja portal Moja Dolenjska, Gvin.com kaže, da je bila Krivolutskaya zastopnica podjetja Info hiša, v lasti Pirc Musarjeve, ki je zdaj v likvidaciji, zastopnica v podjetju DK Plus, zastopnica (prokuristka) podjetja Ruska dača in soustanoviteljica podjetja NET PRO SHOP. Vsa podjetja so povezana z družino Pirc Musar.

Urad predsednice doslej ni niti potrdil niti zanikal, da je bila v avtomobilu res omenjena oseba. Kot smo zapisali, identiteto ščitijo.

Bo pa sedaj zanimivo spremljati, ali se bo pojavil kakšen videoposnetek nadzornih kamer v predoru Kastelec. Ali pa bodo posnetki enostavno “izginili”, česar smo bili “vajeni” tudi iz nekaterih zelo razvpitih primerov – od nesrečne smrti Saše Baričeviča do umora Janka Jamnika. Vsekakor bomo novinarska vprašanja poslali tudi na policijo in, če bo treba, na ministrstvo za notranje zadeve ter javno upravo.