Prekinitev prisesanosti na državni denar in večje število medijev razumejo kot omejevanje pluralnosti!

Piše: Celjski glasnik

V Sloveniji imamo predvsem na strani podpornikov ene politične opcije težavo, da ti ljudje kot kaže ne razumejo pomen posameznih besed oziroma s ciljem hujskanja ljudi širjenje zmote med ljudmi.

Tudi, ko govorimo o pluralnosti medijskega prostora smo priča stanju, ko se beseda izkorišča za hujskanje ljudi proti neki politični opciji, kljub temu, da dejansko njen pomen izkoriščajo oziroma v pisanju potvarjajo njen pomen.

… odpeljalo se jim je… a sploh razumejo pomen besede pluralizem? Plus, RTV dobi samo z naslova prispevka cca 100 milijonov na leto… plus, od kdaj se v Sloveniji ne sme replicirat na laži in zavajanja in zakaj je to napad? Menim, da bi morali novinarji, medij, glavni… pic.twitter.com/gI9BkkuKPx — Johanca (@Johanca_4me) July 29, 2026

Najbolj je medije seveda zmotilo to, da je nova vlada napovedala strožja pravila za pridobivanje javnega denarja, kar nenazadnje pomeni prekinitev prisesanosti na davkoplačevalski denar. To je zmotilo ustvarjalce pri Mladini, ki s tem vidijo težavo v zagotavljanju pluralnosti, hkrati pa jih motijo mediji, ki ne poročajo v korist globoke države. Seveda pa jih ni motil vpliv na pluralnost, ko je Robert Golob kar javno napovedal očiščenje RTV Slovenija vseh drugače mislečih.

Zaradi tega bi bilo dobro, če bi se ustvarjalci podučili o pomenu besede pluralizem: “obstajanje več enakovrednih, enako pomembnih sestavin; mnogovrstnost, raznovrstnost: kulturni, politični pluralizem; uveljavljanje pluralizma mnenj, stališč / pluralizem strank številnost”. Takšno poročanje pa je pri uporabnici družbenega omrežja povzročilo bes v katerem je zapisala. “… odpeljalo se jim je… a sploh razumejo pomen besede pluralizem? Plus, RTV dobi samo z naslova prispevka cca 100 milijonov na leto… plus, od kdaj se v Sloveniji ne sme replicirat na laži in zavajanja in zakaj je to napad? Menim, da bi morali novinarji, medij, glavni urednik začet za zavajanja kazensko odgovarjat…”