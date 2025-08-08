V Strunjanu kradle kot srake, nato pa …

Piše: C. R.

Vrhunec turistične sezone prinaša številna tveganja. To je pokazal tudi dogodek v Strunjanu.

Včeraj popoldne so bili v eni od tamkajšnjih trgovin napoteni policisti. Zaposlena je namreč pred tem opazila, da so v trgovino prišle tri ženske, ena od njih je v torbo zložila artikle, zatem pa želela prodajalno zapustiti, ne da bi plačala. Zaposlena jo je na to opozorila, vendar se tatica ni dala kar tako. Prišlo je do prerivanja, v katerem je prodajalka potegnila krajši konec, saj jo je zlikovka poškodovala. Uspelo pa ji je odvzeti ukradeno robo.

Policisti so nato na kraju zločina identificirali tri ženske, stare 41, 20 in 15 let. Ob tem zbirajo obvestila v povezavi s sumom storitve kaznivega dejanja, izkazalo pa se je, da je bila tatinska trojica iz Novega mesta.