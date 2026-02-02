V petek dvojna tragedija: objesten voznik ubil sopotnika, pri smučišču pa avtomobil zgrmel v prepad, dva mrtva

Piše: C. R.

V petek zvečer so na Celjskem obravnavali dve prometni nesreči, v katerih so umrle tri osebe. Obe prometni nesreči sta se zgodili okoli 21.30 ure. V obeh primerih je nesreči botrovala prevelika hitrost in neprilagojenost razmeram.

Prva prometna nesreča se je zgodila na avtocesti Ljubljana-Celje v bližini Žalca (pri Gotovljah). Povzročil jo je 27-letni voznik osebnega vozila, ki je vozil iz smeri Celja proti Vranskem. Ker hitrosti in načina vožnje ni prilagodil svojim vozniškim sposobnostim, stanju vozila in lastnostim ceste, je najprej trčil v betonsko varnostno ograjo, od tam ga je odbilo nazaj na vozišče, nakar je še enkrat dobesedno odletel v betonsko ograjo, pri tem pa je z osebnega avtomobila odtrgalo zadnje desno platišče in pnevmatiko. Vozilo je nato odneslo čez prehitevalni, vozni in odstavni pas in obstalo izven vozišča avtoceste. Na samem kraju so voznika našli nepoškodovanega, medtem ko je njegov 45-letni nič kriv nič dolžan sopotnik dobil hude poškodbe in umrl še pred prihodom reševalcev.

Druga prometna nesreča se je zgodila na relaciji Šmihel – Golte, v bližini Mozirske koče, na območju Policijske postaje Mozirje. 39-letni voznik osebnega vozila, ki je vozil iz smeri smučišča Golte proti Šmihelu, je v ostrem levem ovinku izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal z vozišča. Pri tem se je vozilo večkrat prevrnilo po bregu navzdol. Voznik in 58-letni sopotnik sta med prevračanjem padla iz vozila in na kraju nesreče umrla.