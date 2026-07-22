V Ljubljani okradli vozilo za prevoz denarja

Piše: STA

V nakupovalnem središču BTC v Ljubljani so po neuradnih informacijah STA neznani storilci okradli vozilo za prevoz denarja. Na kraju je več policijskih patrulj, teren pa pregleduje tudi policijski helikopter, so za medije sporočili s Policijske uprave Ljubljana (PU).

Na PU Ljubljana so pojasnili, da so jih okoli 13. ure obvestili o kaznivem dejanju zoper premoženje na območju Most.

Policisti in kriminalisti zbirajo obvestila z namenom izsleditve storilcev. Vse, ki so dogajanje videli oziroma imajo o tem kakršne koli informacije, prosijo, da to sporočijo na interventno številko 113.

O kraji iz vozila za prevoz denarja sicer poroča tudi portal 24ur.

So pa tudi v Izoli v ponedeljek iz vozila za prevoz denarja ukradli gotovino.