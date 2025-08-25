23.2 C
Tragičnim novicam s slovenskih gora ni videti konca: po smrti Čeha sedaj še smrt Hrvata

Kronika
Simbolična fotografija (foto: Pixabay)

Piše: C. R. 

Očitno ne preštevajo več smrtnih žrtev, povezanih s pohodi v visokogorje. Prednjačijo tuji državljani. 

Včeraj smo že poročali o smrti državljana Češke, sedaj pa je prišla še ena tragična novica. Včeraj okoli 17. ure so bili namreč policisti obveščeni o gorski nesreči na območju Škrlatice, občina Kranjska Gora. Skupina hrvaških pohodnikov je sestopala s Škrlatice proti Aljaževemu domu v Vratih.

Na nadmorski višini okoli 2.100 metrov je med hojo po označeni planinski poti 54-letnemu hrvaškemu pohodniku, ki je hodil kot prvi v skupini, zdrsnilo, nakar je padel v globino. Zaradi hudih telesnih poškodb je na kraju umrl.

Na kraju so pomoč nudili gorski reševalci GRS Mojstrana, v akciji pa so sodelovali tudi gorski reševalci GRS Kranjska Gora in Rateče ter kranjskogorski policisti. Ogled kraja je opravil policisti gorske policijske enote, ki je bil del ekipe za reševanje v gorah GRZS. Pohodnik je bil s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljan v dolino.

Okoliščine kažejo na gorsko nesrečo. Po vseh zbranih obvestilih bodo policisti o dogodku obveščali pristojno državno tožilstvo.

